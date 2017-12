Création du Conseil Génération Énergie pour façonner l'avenir énergétique du Canada







OTTAWA, le 12 déc. 2017 /CNW/ - En transformant la manière dont notre société produit, transporte et utilise l'énergie, nous aiderons à redéfinir l'avenir du Canada tout en créant de bons emplois dans la classe moyenne et un environnement durable pour les futures générations.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, a annoncé aujourd'hui la création d'un conseil Génération Énergie, composé de 14 membres d'horizons divers, qui aura pour mandat de formuler des recommandations sur les moyens que peut prendre le Canada pour se préparer à une économie fondée sur une énergie fiable, abordable et sobre en carbone.

Le Conseil s'inspirera des leçons tirées du très novateur forum Génération Énergie qui, pendant deux jours, a rassemblé à Winnipeg plus de 600 personnes - éminents spécialistes, représentants de l'industrie, des secteurs des énergies traditionnelles et émergentes et du monde universitaire, ainsi que leaders autochtones et communautaires - venues de partout au pays et d'ailleurs dans le monde pour discuter de l'avenir énergétique du Canada. Le forum était le point culminant d'un dialogue de six mois auquel ont participé plus de 380 000 personnes au moyen d'une plateforme en ligne, de panels et d'ateliers en personne ou des dialogues citoyens sur l'avenir énergétique du Canada, supervisés par l'Université Simon Fraser.

Le Conseil Génération Énergie sera coprésidé par Merran Smith, chercheuse à l'Université Simon Fraser ainsi que directrice générale de Clean Energy Canada, et par Linda Coady, agente principale du Développement durable chez Enbridge.

Aux coprésidentes se joindront :

Peter Tertzakian , principal économiste de l'énergie et directeur général, ARC Financial Corporation

, principal économiste de l'énergie et directeur général, ARC Financial Corporation Annette Verschuren , présidente-directrice générale, NRStor Inc.

, présidente-directrice générale, NRStor Inc. Julia Langer , directrice générale, The Atmospheric Fund

, directrice générale, The Atmospheric Fund Leah Nelson Guay , fondatrice et directrice générale, First Nations Power Authority of Saskatchewan

, fondatrice et directrice générale, First Nations Power Authority of Richard Nerysoo , président de Gwich'in Council International

, président de Gwich'in Council International Aisha Bukhari , ingénieure et entrepreneure sociale, MaRS ( Toronto )

, ingénieure et entrepreneure sociale, MaRS ( ) Jane McDonald , directrice générale, Institut international du développement durable

, directrice générale, Institut international du développement durable David Collyer , expert-conseil en énergie et ancien président-directeur général de l'Association canadienne des producteurs pétroliers

, expert-conseil en énergie et ancien président-directeur général de l'Association canadienne des producteurs pétroliers Louis Tremblay , président et cofondateur, AddÉnergie

, président et cofondateur, AddÉnergie Élise Proulx, vice-présidente, Communications et Affaires gouvernementales, Hydro-Québec

Colleen Giroux-Schmidt , directrice principale, Relations avec le gouvernement et Affaires réglementaires, Innergex Renewable Energy Inc.

, directrice principale, Relations avec le gouvernement et Affaires réglementaires, Innergex Renewable Energy Inc. Philippe Dunsky , président, Dunsky Energy Consulting

Le Conseil élaborera une série de recommandations inspirées par les quatre questions suivantes :

À quoi devrait ressembler l'avenir énergétique du Canada à long terme?

à long terme? Quels objectifs générationnels devrions-nous nous efforcer d'atteindre?

Quels principes devraient guider notre démarche?

Quels chemins et balises pourraient jalonner notre parcours?

Outre les commentaires reçus lors du forum, le Conseil se servira des contributions citoyennes recueillies au cours des six derniers mois ainsi que d'analyses générales pour produire un rapport à l'intention du ministre.

Les recommandations du rapport guideront le gouvernement dans l'élaboration d'une politique énergétique qui assurera l'établissement d'un véritable dialogue avec les peuples autochtones, qui s'alignera sur nos engagements de l'Accord de Paris et sur le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, et qui viendra compléter les travaux réalisés par les provinces et territoires en faisant fond sur les priorités communes relevées lors de la réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux tenue à l'occasion du forum.

Citation

« L'un des messages qui ressort clairement de Génération Énergie est que les Canadiens veulent une économie florissante, sobre en carbone. Ils veulent que le pays se pose en fer de lance des technologies propres. Et ils veulent un système énergétique qui offre des possibilités économiques aux Canadiens sans nuire à l'environnement. Le Conseil Génération Énergie a maintenant l'importante tâche de synthétiser tous les commentaires reçus par le biais du processus, puis de s'en servir pour formuler des recommandations qui nous aideront à définir l'avenir énergétique du Canada. »

Jim Carr

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Document d'information

Notices biographiques des membres du Conseil Génération Énergie

Merran Smith (coprésidente)

Chargée de cours à l'Université Simon Fraser, Merran Smith est également fondatrice et directrice générale de Clean Energy Canada, un important centre de réflexion sur le climat, l'énergie et les solutions axées sur l'énergie propre au Canada. Pendant la plus grande partie de sa carrière, elle a cherché à rallier l'industrie, les gouvernements et les organisations de la société civile dans la recherche de solutions à des enjeux sociaux et environnementaux pressants. Merran est l'une des représentantes du Canada au sein de l'International Clean Energy Ambassador Corps et a récemment été nommée coprésidente du conseil consultatif sur les solutions climatiques et la croissance propre du gouvernement de la Colombie?Britannique. Elle a reçu de nombreuses distinctions pour son leadership, notamment un prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations, que lui a décerné Clean Energy B.C.

Linda Coady (coprésidente)

Linda Coady est agente principale au Développement durable chez Enbridge. Elle est responsable de la production de rapports publics sur la performance sociale et environnementale de l'entreprise; de plus, elle conseille la haute direction et le conseil d'administration sur la mise en oeuvre de la politique climatique et d'autres stratégies liées au développement durable. Avant d'entrer chez Enbridge en 2013, Linda était vice-présidente au Développement durable pour le comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 de Vancouver. Elle a aussi été vice-présidente, Région du Pacifique, pour le Fonds mondial pour la nature (Canada) et vice-présidente à l'Environnement pour Weyerhaeuser en Colombie-Britannique.

Peter Tertzakian

Peter Tertzakian est économiste, stratège en matière d'investissement, auteur et conférencier. Il est économiste en chef spécialisé en énergie et directeur général chez ARC, une société de capital?investissement axée sur le secteur de l'énergie. Comptant plus de 25 ans d'expérience dans les industries de l'énergie et de la finance, Peter est responsable de la recherche sur les investissements stratégiques. Ses deux livres, A Thousand Barrels a Second et The End of Energy Obesity, se penchent sur les transformations qu'induisent, au secteur mondial de l'énergie, les pressions économiques, environnementales et géopolitiques. Ses connaissances en géophysique, en économie et en finance font de lui un expert reconnu des questions énergétiques à l'international.

Annette Verschuren

Annette Verschuren vient d'être nommée au comité de l'ALENA pour conseiller le ministre du Commerce international au sujet des négociations entourant l'Accord. Elle a également été nommée Officière de l'Ordre du Canada, la plus haute marque de reconnaissance civile de notre pays, pour sa contribution à l'industrie du commerce de détail et pour sa responsabilité sociale comme chef d'entreprise. Annette a été présidente de Home Depot (Canada et Asie) ainsi que présidente et copropriétaire de Michaels (Canada). En juillet 2012, elle a supervisé la création de NRStor Inc. en qualité de présidente-directrice générale. Son entreprise a ouvert la première installation commerciale de stockage d'énergie par volant d'inertie branchée au réseau électrique canadien. En outre, elle a su exercer une influence dans la sphère des politiques publiques et a travaillé à la création d'un marché pour les systèmes de stockage d'énergie de pointe en Ontario.

Julia Langer

Julia Langer dirige The Atmospheric Fund (TAF), une entreprise qui promeut l'avancement de solutions urbaines à la pollution atmosphérique et à incidence climatique. Avec l'aide du comité d'investissement du TAF, elle veille à l'intégrité des ressources de l'entreprise sur le plan financier. Pendant près de 30 ans, Julia a occupé des postes de cadre supérieur dans le secteur de l'environnement, administrant des campagnes et des organisations, élaborant des stratégies et des politiques et servant même d'inspiration à des membres des secteurs privé et public, qui se sont engagés à sa suite dans la lutte contre la pollution atmosphérique et les changements climatiques.

Leah Nelson Guay

Leah Nelson Guay a été fondatrice et chef de la direction de la First Nations Power Authority, organisme à but non lucratif qui a pour but la participation des communautés autochtones dans le secteur des énergies renouvelables par le développement des capacités, les investissements, la formation et la création de possibilités d'affaires. La FNPA, forte de plus de cent organisations membres, compte parmi ses réalisations les plus récentes l'obtention de contrats gouvernementaux d'une valeur en capital de 150 millions de dollars dans le domaine des énergies renouvelables. Avant de fonder la FNPA, Leah, qui a également travaillé à KPMG, a fourni des services de soutien aux entrepreneurs en matière d'innovation, de commercialisation, de perfectionnement et de création d'entreprise. Elle offre présentement des services-conseils en ce qui touche aux énergies renouvelables, au développement économique autochtone et à l'entreprenariat.

Richard Nerysoo

Ancien leader politique de la Nation dénée et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, M. Nerysoo est passé à l'histoire en 1983 en devenant le premier Autochtone à accéder à la fonction de premier ministre des Territoires du Nord-Ouest. De 1996 à 2000, M. Nerysoo a présidé le Conseil tribal des Gwich'in et a été l'artisan de la gestion et de la mise en application de l'accord historique sur la revendication territoriale des Gwich'in. Il a aussi été président du conseil d'administration de Gwich'in Council International, un collectif sans but lucratif qui oeuvre à la défense de l'environnement.

Aisha Bukhari

Aisha Bukhari est gestionnaire supérieure au Advanced Energy Centre du carrefour d'innovation torontois MaRS Discovery District. Passionnée d'énergie propre, d'innovation et de justice sociale, elle a de l'expérience en ingénierie, en affaires et en entreprenariat social. En début de carrière, elle a fait son apprentissage à Toronto Hydro, où elle a travaillé à l'ingénierie et au développement des affaires. Cofondatrice d'une entreprise de technologie éducative en démarrage, Attollo Social Enterprise, elle est membre du comité consultatif de l'organisme à but non lucratif Women in Renewable Energy.

Jane McDonald

Jane McDonald est directrice générale de l'Institut international du développement durable (IIDD), groupe de réflexion indépendant qui oeuvre dans plus de 70 pays à la recherche de solutions durables aux problèmes mondiaux les plus pressants. Elle a travaillé pendant plus de quinze ans sur des dossiers touchant au climat et à l'énergie, au public comme au privé. Elle a été directrice exécutive d'IntelliProspérité, négociatrice pour la délégation canadienne aux négociations de l'ONU sur le climat et courtière pour la banque d'investissement Cantor Fitzgerald. Avant d'entrer à l'IIDD, elle était directrice des politiques pour la ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada.

David Collyer

David Collyer fournit actuellement des services-conseils en lien avec le secteur canadien de l'énergie et siège aux conseils d'administration de quelques entreprises et organismes sans but lucratif. De 2008 à 2014, il a été président-directeur général de l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP). Avant d'entrer à l'ACPP, il a travaillé chez Shell, où il était président de la société et président de la section Canada. Durant ses 30 ans de carrière chez Shell, David a occupé un vaste éventail de postes de cadre supérieur au sein des divisions technique, commerciale et marketing.

Louis Tremblay

Louis Tremblay est président et cofondateur d'AddÉnergie, chef de file de la fourniture de solutions de recharge intelligentes et de l'exploitation des réseaux de bornes au Canada, comptant plus de 4 500 bornes de recharge à la grandeur du pays. Véritables précurseurs du transport électrique au Canada, Louis et son équipe ont déployé le réseau FLO, le plus important réseau de bornes de recharge au pays. Ils ont également conclu une entente avec Hydro-Québec qui donne à AddÉnergie les droits exclusifs de l'approvisionnement et de la gestion du Circuit électrique, le réseau public de bornes de recharge d'Hydro-Québec.

Elise Proulx

Élise Proulx a été nommée vice-présidente aux Communications et Affaires gouvernementales à Hydro-Québec en janvier 2017. À ce titre, elle est responsable des communications internes et externes, des affaires publiques et gouvernementales, du marketing et des relations avec les collectivités. Gestionnaire aguerrie possédant plus de 20 ans d'expérience, Élise a rejoint les rangs d'Hydro-Québec en 2013 comme directrice des Communications. Elle siège également aux conseils d'administration de l'Association canadienne de l'électricité, de Montréal International et de l'Orchestre symphonique de Montréal.

Colleen Giroux-Schmidt

Colleen Giroux-Schmidt est directrice principale des Relations gouvernementales et des Affaires réglementaires chez Innergex énergie renouvelable inc. Elle travaille avec divers acteurs - incluant tous les ordres de gouvernement, les Premières Nations et les collectivités - pour les aider à accroître leurs possibilités dans le secteur de l'énergie renouvelable et à atteindre leurs objectifs en matière de changements climatiques.

Philippe Dunsky

Philippe Dunsky est président de Dunsky Energy Consulting, un cabinet-conseil reconnu dans le domaine de l'énergie propre en Amérique du Nord. Établi à Montréal, il possède plus de 25 ans d'expérience dans la fourniture de conseils sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la mobilité durable aux gouvernements et aux services publics. M. Dunsky est également vice-président de l'Alliance de l'efficacité énergétique du Canada et siège au Comité-conseil sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

