La GRC a porté des accusations contre deux résidants de Brampton pour avoir fraudé Emploi et Développement social Canada/Service Canada







BRAMPTON, ON, le 11 déc. 2017 /CNW/ - Des membres du Groupe de la criminalité financière de la région de Toronto Ouest de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), après avoir examiné une plainte d'Emploi et Développement social Canada (EDSC)/Service Canada, ont porté des accusations contre deux individus pour différentes infractions relativement à un trop-perçu de prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV), du Supplément de revenu garanti (SRG) et du Régime de pensions du Canada (RPC).

L'enquête a commencé en décembre 2016 lorsque la GRC a été avisée par l'EDSC/Service Canada qu'une fraude avait été commise. L'enquête policière a révélé que des paiements de prestations pour la SV, le SRG et le RPC avaient été obtenus et déposés dans un compte bancaire. Selon des allégations, une demande de prestations a été faite de manière frauduleuse par Carsten Mackay, qui a utilisé l'identité du bénéficiaire légitime avant son décès, et qui a continué à recevoir les paiements bien après la mort de ce dernier. Pendant 13 ans, les deux accusés ont soutiré plus de 190 000,00 $ des organismes gouvernementaux, par l'intermédiaire d'un compte bancaire conjoint.

Carsten Mackay, un résidant de Brampton de 82 ans, est accusé des infractions suivantes :

Fraude de plus de 5 000,00 $ en violation du Code criminel; Emploi de documents contrefaits en violation du Code criminel (2 chefs d'accusation); Falsification en violation du Code criminel (2 chefs d'accusation); Fraude d'identité en violation du Code criminel (2 chefs d'accusation).

Catherine Scollay, une résidante de 42 ans de Brampton, est accusée des infractions suivantes :

Fraude de plus de 5 000,00 $ en violation du Code criminel; Emploi de documents contrefaits en violation du Code criminel (2 chefs d'accusation).

Carsten Mackay et Catherine Scollay doivent comparaître devant la Cour de justice de Brampton le 8 janvier 2018, au 7755, rue Hurontario, à Brampton, en Ontario.

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité, avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

