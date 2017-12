Appui à la productivité des entreprises manufacturières innovantes - Québec soutient un projet de Multi-Action Communication de plus de 7,4 millions de dollars







L'ANGE-GARDIEN, QC, le 11 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 1 960 000 $ à Multi?Action Communication afin d'appuyer un projet de 7 439 600 $ visant à améliorer la productivité de l'entreprise. L'aide gouvernementale concerne l'ajout d'équipements, l'implantation d'un progiciel de gestion intégré et la commercialisation sur le Web. En tout, 16 emplois seront créés et 62 autres seront consolidés.

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais.

L'aide gouvernementale se répartit comme suit : Investissement Québec accorde un prêt de 950 000 $ à l'entreprise à même ses fonds propres; le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation lui attribue une contribution remboursable de 950 000 $ par le biais du programme ESSOR, ainsi qu'une contribution non remboursable de 50 000 $ issue du programme PME en action, volet Appui à la productivité des PME; le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale lui verse 10 000 $ par l'entremise de la Mesure de formation de la main-d'oeuvre, volet Entreprises.

« Multi-Action Communication connaît une belle évolution depuis le début de ses activités dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Cette entreprise dynamique est soucieuse d'utiliser des matières respectueuses de l'environnement, ce qui lui procure un avantage comparatif sur le plan du développement durable. C'est donc un honneur de pouvoir la soutenir dans la mise en oeuvre de son projet porteur et de contribuer ainsi à la vitalité économique et sociale de notre région. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

« Je suis très fier du dynamisme et de la détermination des entreprises de la région de la Capitale-Nationale, qui s'engagent dans la réalisation de projets porteurs pour renforcer leur compétitivité. En misant sur l'exportation et l'accroissement de sa productivité, Multi-Action Communication franchit un pas de plus pour se distinguer. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La réalisation de ce projet constitue une étape importante dans le virage numérique de Multi-Action Communication. Notre gouvernement s'assure de mettre en place des stratégies et des mesures efficaces pour favoriser la croissance des entreprises partout au Québec, comme les programmes ESSOR et PME en action. Nous sommes présents pour guider nos entreprises vers les bonnes ressources et leur permettre d'exploiter pleinement leur potentiel. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir Multi-Action Communication par l'entremise d'un soutien financier qui lui permettra de développer les compétences de sa main-d'oeuvre. Je suis heureux de constater que ce projet d'investissement suscitera des retombées importantes dans la région, dont la création et la consolidation de plusieurs emplois spécialisés. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale

« L'innovation est au coeur des préoccupations de Multi-Action Communication, ce qui lui a permis de se tailler une place enviable sur le marché très concurrentiel des étiquettes. En investissant dans son équipement et dans un progiciel de gestion intégré, elle réunit les conditions gagnantes pour se démarquer et répondre encore mieux aux besoins, en évolution, de sa clientèle. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

L'entreprise Multi-Action Communication se spécialise dans la conception et l'impression d'étiquettes commerciales depuis 1997.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Le volet Appui à la productivité des PME du programme PME en action vise à accroître le niveau de productivité des entreprises du Québec, afin de rehausser leur compétitivité et d'accélérer leur croissance.

La Mesure de formation de la main-d'oeuvre, volet Entreprises, vise à soutenir la mise en place et la réalisation de projets de formation en entreprise.

