Le Forum international sur l'énergie de Sanya 2017 met l'accent sur la transformation de l'énergie en Chine







SANYA, Chine, 11 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Placé sous le thème « L'énergie verte et l'économie à faible émission de carbone », le Forum international sur l'énergie de Sanya (SEIF) 2017, s'est tenu à Sanya, dans la province du Hainan, les 7 et 8 décembre. Les experts présents sur le forum s'attendaient à ce que l'industrie énergétique de la Chine se développe vers l'intégration organique de diverses sources d'énergie ainsi que vers des sources d'énergie distribuée intégrées et complémentaires.

Près de 300 experts et chercheurs chevronnés, nationaux et étrangers, spécialisés dans l'énergie, se sont réunis pour débattre de la transformation de l'énergie.

L'Agence internationale de l'énergie a prédit que la demande en énergie de la Chine atteindrait les 5 milliards de tonnes de charbon de qualité standard d'ici 2020, et qu'à l'horizon 2035, la Chine dépassera les États-Unis en termes de consommation d'énergie pour devenir le premier consommateur au monde.

Li Shousheng, président de la Fédération chinoise de l'industrie pétrolière et chimique, a déclaré que la Chine est désormais devenue le producteur de pétrole brut, de pétrole raffiné et de gaz naturel à connaître la croissance la plus rapide au monde. La production de brut en Chine s'est chiffrée à 200 millions de tonnes en 2016, et la production nationale de brut s'est stabilisée à plus de 200 millions de tonnes pendant six ans consécutifs depuis 2010. Actuellement, la production de brut en Chine est la cinquième du globe et représente environ 4,7 % de la production mondiale de pétrole brut.

Les experts ont constaté que la transformation énergétique de la Chine est confrontée à de nombreux défis. Compte tenu de la structure actuelle de l'énergie et de la pollution atmosphérique, nous devrions nous atteler à optimiser la structure de l'énergie et à augmenter la part des énergies renouvelables.

Zheng Xinli, président exécutif de l'Association chinoise des sciences politiques, a estimé qu'il était nécessaire d'accélérer la construction d'infrastructures et de bateaux destiné(e)s à l'importation de gaz naturel, de renforcer l'exploration et le développement du gaz naturel national, en particulier le gaz de schiste, notamment par l'exploration et le développement de la glace combustible marine. Il a aussi exprimé le besoin d'accélérer non seulement l'utilisation propre et efficace du charbon transformé en gaz naturel et du charbon en tant que tel, mais aussi le développement et l'utilisation de la biomasse et des énergies renouvelables.

Zheng Xinli a déclaré : « Dans le bassin d'Ordos, la production annuelle de charbon s'élève à 900 millions de tonnes. Si nous sommes en mesure d'extraire de ce charbon les petites molécules de gaz naturel et de pétrole à l'aide de la méthode de pyrolyse à basse température, qui est relativement au point, nous pouvons fournir environ 100 millions de tonnes de pétrole et de gaz naturel chaque année. Cela pourrait remplacer une partie considérable du gaz naturel et du pétrole importés ».

Lin Huajun, président du conseil et PDG de Changfeng Energy Inc., a souligné que le secret pour ajuster la structure industrielle et transformer le mode de croissance économique consiste à adapter la structure d'utilisation de l'énergie primaire.

Lin Huajun a déclaré : « Le développement dynamique des énergies nouvelles, l'amélioration continue de la technologie de conversion de l'énergie, l'efficacité accrue de l'utilisation de l'énergie, l'innovation en termes de technologie d'utilisation de l'énergie et le modèle commercial des services d'approvisionnement, tout comme une conservation réussie de l'énergie et la réduction des émissions, sont autant de facteurs qui revêtent une importance stratégique à long terme pour promouvoir le développement économique rapide de la Chine, effectuer la modernisation industrielle et protéger l'environnement ».

