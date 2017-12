Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée des droits de l'homme







OTTAWA, le 10 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des droits de l'homme :

« Il y a soixante-dix ans, des délégués de partout dans le monde se sont réunis pour adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reconnaît que "tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits." Nous profitons de cette journée pour célébrer notre concitoyen John Humphrey, qui a contribué à la rédaction de ce document révolutionnaire, et pour réaffirmer notre engagement à l'égard d'un monde plus juste et égal pour tous.

« Les droits reconnus dans la Déclaration correspondent aux valeurs énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés, dont nous soulignons cette année le 35e anniversaire. Ils jouent un rôle essentiel dans notre identité et dans notre réussite en tant que pays. Pour les Canadiens, notre tâche commune la plus importante est de veiller à protéger toujours davantage les droits de la personne.

« Nous avons réalisé des progrès importants en ce sens au cours des dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup trop de gens continuent de voir leurs droits fondamentaux bafoués simplement en raison de qui ils sont. Au Canada, notre travail est encore inachevé, particulièrement dans le cas des peuples autochtones et d'autres membres de la société. Le gouvernement du Canada travaille sans relâche à corriger des erreurs historiques et des injustices du passé. Chaque jour, nous cherchons à bâtir un Canada qui est à la hauteur de ses idéaux, pour tous ceux qui sont ici chez eux.

« Nous avons récemment présenté des excuses aux anciens élèves des pensionnats autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador. Nous nous sommes également excusés pour les lois, politiques et pratiques du gouvernement fédéral qui ont mené à l'oppression et à la discrimination systémiques des Canadiens des communautés LGBTQ2. De plus, nous avons déposé un projet de loi qui prévoit la mise en place d'un processus visant l'élimination permanente du dossier de personnes ayant été injustement reconnues coupables d'avoir participé à des activités sexuelles consensuelles avec un partenaire de même sexe.

« Nous avons aussi fait adopter un projet de loi qui garantit aux Canadiens une protection explicite contre la discrimination et les crimes haineux commis en raison de leur identité ou de leur expression de genre, et qui affirme l'égalité de leur statut au sein de la société canadienne. Nous sommes également devenus coprésidents de la Coalition pour l'égalité des droits, un réseau de 35 gouvernements résolus à promouvoir et à protéger les droits des personnes des communautés LGBTQ2, en collaboration avec des organismes internationaux et des membres de la société civile à travers le monde. L'été prochain, le Canada accueillera à Vancouver la prochaine conférence mondiale sur les droits des personnes LGBTI et le développement inclusif, qui constitue la plus importante rencontre intergouvernementale sur les droits des personnes LGBTI.

« Les générations d'aujourd'hui et de demain attendent encore que la promesse d'un Canada juste et égalitaire se réalise. Aujourd'hui, je demande à tous les Canadiens de s'unir pour bâtir un monde où toutes les personnes, peu importe leur identité, leurs croyances, ou leur origine, seront libres et égales en dignité et en droits. »

