La Wildlife Justice Commission soumet un nouveau dossier au Vietnam concernant l'existence d'un important réseau criminel de trafic de la faune locale

LA HAYE, Pays-Bas, December 8, 2017 /PRNewswire/ --

Ce dossier fournit les preuves de l'existence d'un réseau criminel professionnel trafiquant des produits de grande valeur issus de la faune locale à hauteur de plus de 15 millions USD.

Un an après l'audience publique de la WJC, celle-ci a fournit au gouvernement vietnamien des preuves concrètes de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et note les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations de l'audience publique.

La Wildlife Justice Commission (WJC, http://www.wildlifejustice.org) a soumis aux autorités du Vietnam un nouveau dossier contenant des preuves convaincantes de l'existence d'un réseau criminel identifié comme ayant trafiqué au Vietnam plus de 15 millions de dollars US d'ivoire brut et de cornes de rhinocéros sur une période de 15 mois.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/617360/Rhino_Horns.jpg )



Ce dossier, soumis un an après la toute première audience publique sur le Vietnam du WJC, fait partie du dialogue et du soutien continus aux autorités vietnamiennes dans leurs efforts pour lutter contre le trafic illégal d'espèces sauvages dans le pays.

La première audience publique jamais tenue par la WJC en novembre 2016 a fait suite à une enquête de 18 mois de la WJC sur un centre de trafic de la faune locale situé à Nhi Khe, au Vietnam. Suite à cette audience publique, la WJC a rencontré de hauts responsables des forces de l'ordre vietnamiennes. Un an plus tard, grâce aux efforts de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages au Vietnam, le commerce libre de produits issus de la faune sauvage à Nhi Khe a pu être en grande partie éradiqué.

Des arrestations importantes ont également eu lieu, perturbant ainsi la criminalité organisée liée au trafic d'espèces sauvages partout ailleurs au Vietnam. Le chef de l'un des cinq syndicats, un éminent trafiquant, a été arrêté en avril dernier et trouvé en possession de 36 kg de cornes de rhinocéros. « L'arrestation d'un trafiquant aussi haut placé est extrêmement encourageante car elle indique la détection de personnes opérant en amont de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Olivia Swaak-Goldman, directrice exécutive de la WJC.

La WJC continue de surveiller le réseau de Nhi Khe et de cartographier le déplacement d'activités illégales ainsi que d'enquêter sur les réseaux de trafic d'espèces sauvages ailleurs au Vietnam et d'aider les autorités à agir et à démanteler ces réseaux.

Version complète : https://goo.gl/SqqjSN

La WJC est une fondation basée à La Haye, aux Pays-Bas, qui opère dans le monde entier dans le but de déstabiliser et d'aider à démanteler la criminalité transnationale organisée. Notre champ d'application englobe le commerce illégal de la faune sauvage et des produits issus de l'exploitation forestière et de la pêche.

