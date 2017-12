Le gouvernement du Canada investit dans la recherche-développement pour assurer la sécurité maritime







EDMONTON, le 8 déc. 2017 Le Canada investit dans la recherche-développement dans nos secteurs des ressources naturelles pour soutenir notre économie et protéger notre environnement au profit des futures générations.

Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, l'investissement de plus de 1,5 million de dollars dans deux projets qui renforceront la prévention des déversements et la capacité d'y réagir dans les océans au Canada.

Par le biais de son programme Sciences de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures (SIDH), le gouvernement du Canada a accordé 600 000 $ à l'Université de l'Alberta pour la création d'un séparateur eau-pétrole qui pourrait être déployé sur un navire de récupération du pétrole afin de réduire considérablement le délai d'intervention et le coût des opérations de nettoyage en cas de déversement en mer. M. Boissonnault a aussi annoncé l'octroi de 925 000 $ à B.C. Research Inc., une entreprise qui possède une vaste expérience de l'élaboration de produits chimiques, afin qu'elle produise un agent de traitement hybride qui aidera à ralentir ou à empêcher la dispersion des nappes de pétrole sur l'eau.

Doté de 5 millions de dollars sur quatre ans, le programme SIDH a pour but d'améliorer les technologies et les procédés utilisés pour récupérer ou éliminer les produits de pétrole lourd en milieu marin dans le cas peu probable où se produirait un déversement.

Notre gouvernement est conscient de l'importance de la gérance de l'environnement et continuera d'investir dans la technologie propre et de favoriser une croissance propre.

« Notre industrie pétrolière et gazière est un moteur économique pour notre province - une source d'emplois, de revenus et de nouvelles perspectives. Nous sommes également conscients de l'importance de la gérance environnementale et, à ce titre, nous investissons dans la technologie propre et favorisons une croissance propre. L'écoresponsabilité est une condition de la réussite économique du Canada. L'exploitation des ressources doit aller de pair avec la protection de nos océans. »

Randy Boissonnault

Député d'Edmonton-Centre

« L'eau étant la plus précieuse de nos ressources, nous étudions de nouvelles façons de la conserver et de la protéger contre les effets des activités de notre société. Le rôle de l'ingénieur est pour une grande part de protéger le public. Avec ce financement, nous serons plus en mesure d'intervenir rapidement et efficacement dans ces situations imprévues, fâcheuses pour l'environnement. Nous disposerons ainsi d'un autre important outil de protection de l'environnement. »

Fraser Forbes

Doyen, Faculté de génie, Université de l'Alberta

« Chez BC Research, nous poursuivons la réalisation de divers projets visant à réduire les impacts environnementaux de l'exploitation des ressources naturelles au Canada. C'est dans ce cadre que l'une de nos équipes de scientifiques a mis au point des agents de traitement des déversements qui pourraient révolutionner les techniques actuelles et radicalement améliorer les méthodes d'atténuation des impacts environnementaux des déversements accidentels d'hydrocarbures en mer. Cette subvention de Ressources naturelles Canada nous permet de mettre en place les ressources dont nous avons besoin pour faire progresser cette technologie vers la phase commerciale. »

Sergio Barretta

VP et chef des opérations, BC Research Inc.

https://www.rncan.gc.ca/energie/financement/icp/19775

https://www.tc.gc.ca/fra/plan-protection-oceans.html

