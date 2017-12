Avis aux médias - La gouverneure générale remettra 42 décorations pour service méritoire (division civile)







OTTAWA, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra des décorations pour service méritoire (division civile) à 42 récipiendaires de divers secteurs au pays le mardi 12 décembre 2017, à 10 h 30, durant une cérémonie à Rideau Hall. La gouverneure générale remettra la Croix du service méritoire à 19 récipiendaires et la Médaille du service méritoire à 23 récipiendaires.

Les décorations pour service méritoire ont été créées pour reconnaître les gens extraordinaires qui font la fierté du Canada. Leurs actions sont souvent innovatrices, servent d'exemple ou de modèle à suivre, ou répondent à un problème particulier dans une communauté. Les meilleurs candidats inspirent les autres par leur désir de répondre à un besoin précis et urgent ou de fournir un service important à leur communauté ou leur pays. Pour en savoir davantage sur le programme ou pour proposer la candidature d'un Canadien méritant, visitez www.merite.gg.ca.

Vous trouverez ci-joint l'horaire de la cérémonie, la liste des récipiendaires et leurs citations, ainsi qu'une fiche d'information sur les décorations pour service méritoire (division civile).

Les médias qui souhaitent couvrir l'évènement sont priés d'en aviser le Bureau de presse de Rideau Hall au préalable et de se présenter à l'entrée Princesse Anne avant 10 h 15, le jour de la cérémonie.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

10 h 30 : Début de la cérémonie

Allocution de la gouverneure générale

Remise des décorations par la gouverneure générale 11 h 15 : Fin de la cérémonie 11 h 30 : Entrevues avec les récipiendaires

RÉCIPIENDAIRES

CROIX DU SERVICE MÉRITOIRE





DominicAudet, C.S.M. Montréal (Qc) Sakchin Bessette, C.S.M. Montréal (Qc) Thomas Tak Kin Chau, C.S.M. Toronto (Ont.) Sandra Elizabeth Clarke, C.S.M. Ottawa (Ont.) Pierre Duez, C.S.M. Toronto (Ont.) Christine J. Elliott, C.S.M. Whitby (Ont.) L'honorable James M. Flaherty, C.P., C.S.M. (à titre posthume) Whitby (Ont.) Éric Fournier, C.S.M. Montréal (Qc) Bala Theresa (Angèle) Singareddy Gingras, C.S.M. Gatineau (Qc) André Gingras, C.S.M. Gatineau (Qc) Peg Herbert, C.S.M. Ottawa (Ont.) Michael DavidKaufman, C.S.M. Toronto (Ont.) Gary Kobinger, O.M., C.S.M. Winnipeg (Man.) Andrea LorraineLamont, C.S.M. Toronto (Ont.) Justin Maloney, C.S.M. Ottawa (Ont.) Joseph Maloney, C.S.M. Markham (Ont.) et

Washington (D.C., É.-U.) Robert Piché, C.S.M. Montréal (Qc) Jason Rodi, C.S.M. Montréal (Qc) Eric Wan, C.S.M. Scarborough (Ont.)

MÉDAILLE DU SERVICE MÉRITOIRE

Khaled Ahmad Almilaji, M.S.M. Syria et Toronto (Ont.) David Christopher Batten, M.S.M. Goodwood (Ont.) Dean Brinton, M.S.M. St. John's (T.-N.-L.) Mark Joseph Cameron, M.B., M.S.M. Hastings (Ont.) Nancy Campana, M.S.M. Windsor (Ont.) Robert Campana, M.S.M. Windsor (Ont.) Le sergent Paul Morley "Trapper" Cane, M.S.M., C.D. (retraité) Tower Hill (N.-B.) Ann Cavoukian, M.S.M. Toronto (Ont.) Kevin Sze-Kin Chan, M.S.M. Ottawa (Ont.) Jay Dahman, M.S.M. Toronto (Ont.) Jean Duchesneau, M.S.M. Montréal (Qc) Jean R. Fabi, M.S.M. Montréal (Qc) La gendarme JudithFalbo, M.S.M. Cambridge (Ont.) Don Kilby, M.S.M. Ottawa (Ont.) Le caporal Yannick Lebrun, M.S.M., C.D. (retraité) Battersea (Ont.) Eric Bryan Lindros, M.S.M. Toronto (Ont.) Travis Price, M.S.M. Cambridge (N.-É.) James Raffan, M.S.M. Seeley's Bay (Ont.) Wilson Sanon, M.S.M. Montréal (Qc) Beverly Sembsmoen, M.S.M. Carcross (Yn) Joshua Daniel Silvertown, M.S.M. Toronto (Ont.) Mary Spencer, M.S.M. Kashechewan et Wiarton (Ont.) Bernard Trottier, M.S.M. Montréal (Qc)

CITATIONS

CROIX DU SERVICE MÉRITOIRE

Dominic Audet, C.S.M.

Sakchin Bessette, C.S.M.

Éric Fournier, C.S.M.

Jason Rodi, C.S.M.

Montréal (Québec)

Dominic Audet, Sakchin Bessette, Éric Fournier et Jason Rodi sont les chevilles ouvrières du succès international du studio de divertissement multimédia Moment Factory. Considéré comme une référence dans la conception et la production d'environnements immersifs, Moment Factory a su charmer des millions de spectateurs dans le cadre de plus de 400 présentations et mettre en valeur la créativité canadienne, autant au pays qu'à l'étranger.

Thomas Tak Kin Chau, C.S.M.

Pierre Duez, C.S.M.

Andrea Lorraine Lamont, C.S.M.

Toronto (Ontario)

Eric Wan, C.S.M.

Scarborough (Ontario)

Tom Chau, Pierre Duez, Andrea Lamont et Eric Wan ont créé l'instrument de musique virtuel au Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital de Toronto. Programme logiciel qui peut être utilisé sur un ordinateur et une caméra vidéo standard, l'instrument permet aux personnes ayant un handicap de vivre l'expérience épanouissante de composer de la musique, souvent pour la première fois. Facilement personnalisable, le programme a été adapté de manière à pouvoir être utilisé par des personnes de tous les âges et à répondre à des besoins différents dans de nombreux pays du monde.

Sandra Elizabeth Clarke, C.S.M.

Justin Maloney, C.S.M.

Ottawa (Ontario)

Par l'entremise de la Fondation ACT (Advanced Coronary Treatment), Sandra Clarke et le Dr Justin Maloney ont conçu des programmes de réanimation cardio-respiratoire et de défibrillation cardiaque à l'intention des étudiants des écoles secondaires. Dans l'ensemble du Canada, 3,8 millions de jeunes ont suivi le cours pour en apprendre plus sur le leadership, la responsabilité citoyenne et les mesures à prendre en cas d'urgence.

Christine J. Elliott, C.S.M.

L'honorable James M. Flaherty, C.P., C.S.M. (à titre posthume)

Whitby (Ontario)

Christine Elliott et feu Jim Flaherty ont fondé Abilities Centre, un centre d'activité communautaire unique en son genre et de calibre mondial qui incite les citoyens de tous les âges et niveaux d'habileté à participer à des activités sportives, artistiques et de croissance personnelle. Grâce à leur soutien indéfectible, le centre est devenu, à l'échelle locale et internationale, un modèle de lieu inclusif où tous peuvent participer de façon égale.

La Croix du service méritoire décernée à feu Jim Flaherty sera remise à ses fils, John et Quinn Flaherty.

Heinrich Ulrich Feldmann, C.S.M.

Hamilton (Montana, États-Unis d'Amérique)

Gary Kobinger, O.M., C.S.M.

Winnipeg (Manitoba)

Dans une course contre la montre pour endiguer la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, Heinrich Feldmann et Gary Kobinger ont développé le premier vaccin et le premier traitement efficaces utilisés pour protéger les soignants de première ligne. Depuis, le vaccin a assuré une protection à toute épreuve et a permis de franchir un pas décisif dans l'éradication de ce virus létal.

La Croix du service méritoire décernée à Heinrich Feldmann lui sera remise à une date ultérieure.

Bala Theresa (Angèle) Singareddy Gingras, C.S.M.

André Gingras, C.S.M.

Gatineau (Québec)

Angèle et André Gingras ont créé l'organisme de coopération internationale Bala Vikasa ayant pour objectif l'amélioration des conditions de vie dans les communautés rurales de l'Inde. Grâce à une panoplie de programmes de développement personnel et communautaire, Bala Vikasa a permis à des millions de personnes de développer leur plein potentiel et de devenir des agents de changement social pour leur communauté.

Peg Herbert, C.S.M.

Ottawa (Ontario)

Peg Herbert est la fondatrice et la directrice générale de Help Lesotho, organisme qui se consacre à la reconstruction de ce pays dévasté par le VIH/sida. Elle a créé un modèle de soutien qui allie l'éducation, le counselling pour les personnes en deuil et des programmes pour l'égalité entre les sexes en vue d'aider les jeunes et les grands-mères à devenir des chefs de file de leurs collectivités et des modèles de changement social positif, car ces gens doivent très souvent assumer la responsabilité de leurs ménages.

Michael David Kaufman, C.S.M.

L'honorable Jack Layton, P.C., C.S.M. (à titre posthume)

Ronald Sluser, C.S.M.

Toronto (Ontario)

Michael Kaufman, Jack Layton et Ron Sluser ont contesté les concepts négatifs de la masculinité en amenant les hommes à discuter de l'égalité entre les sexes. Leurs efforts ont conduit à la Campagne du ruban blanc, qui encourage les hommes et les garçons à s'engager à ne jamais commettre, tolérer ou passer sous silence un acte de violence à l'égard d'une femme ou d'une fille. Le mouvement a rejoint 60 pays et continue de promouvoir un avenir sécuritaire et équitable en amenant les pères et d'autres modèles masculins à renseigner les garçons sur le respect et les saines relations.

Les Croix du service méritoire décernées à feu Jack Layton et à Ronald Sluser leur ont été remises lors d'une cérémonie antérieure.

Joseph Maloney, C.S.M.

Markham (Ontario) et Washington (D.C., États-Unis d'Amérique)

Lorsque le chef syndical Joseph Maloney a constaté que des soldats libérés de leur service militaire avaient peu de possibilités d'emploi, il a créé le programme Du régiment aux bâtiments (DRB) aux États-Unis en 2003. Le programme offre des formations d'apprenti rémunérées aux hommes et aux femmes qui ont terminé leur service militaire pour les aider à s'engager dans une deuxième carrière. Tablant sur ce modèle, il a lancé le programme DRB au Canada pour venir en aide aux militaires canadiens à la retraite et à leur famille.

Robert Piché, C.S.M.

Montréal (Québec)

En 2007, Robert Piché a créé une fondation éponyme pour soutenir le traitement des personnes aux prises avec des dépendances et les aider à réintégrer la société de façon durable. Les conférences de motivation données par le commandant Piché et ses fréquentes visites dans des centres de réhabilitation motivent les bénéficiaires à persévérer dans leur thérapie.

MÉDAILLE DU SERVICE MÉRITOIRE

Khaled Ahmad Almilaji, M.S.M.

Syrie et Toronto (Ontario)

Mark Joseph Cameron, M.B., M.S.M.

Hastings (Ontario)

Jay Dahman, M.S.M.

Toronto (Ontario)

Les docteurs Khaled Almilaji et Jay Dahman, avec le secouriste paramédical Mark Cameron, ont fondé la Canadian International Medical Relief Organization afin d'offrir des fournitures médicales essentielles et de la formation en Syrie, pays ravagé par la guerre. Au grand péril de leur vie, ils ont administré des vaccins contre la poliomyélite à plus de 1,4 million d'enfants. En plus de faire des suivis et de produire des rapports sur les maladies infectieuses dans la région, ils continuent de former des prestataires de soins de santé de première ligne en médecine de combat.

David Christopher Batten, M.S.M.

Goodwood (Ontario)

David Batten a relancé la Guild of the Royal Canadian Dragoons en la rapprochant du milieu des affaires. À commencer par le tout premier programme Soldat d'un jour, il a établi des partenariats durables, a acheté de l'équipement et offert des bourses pour venir en aide aux soldats, aux anciens combattants et à leurs familles. Son sens des affaires et son leadership ont aidé à préserver le riche patrimoine du régiment et à assurer la viabilité financière de la guilde à plus long terme.

Dean Brinton, M.S.M.

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Dean Brinton a dirigé la création de l'exposition intitulée Beaumont Hamel et le Sentier du Caribou au musée The Rooms à St. John's. L'exposition permanente rend hommage aux soldats qui ont combattu au sein du Newfoundland Regiment durant la Première Guerre mondiale. Elle relate les expériences que les citoyens de Terre-Neuve-et-Labrador ont vécues pendant la guerre et montre comment la bataille de Beaumont-Hamel est maintenant profondément inscrite dans le tissu de notre nation.

Nancy Campana, M.S.M.

Robert Campana, M.S.M.

Windsor (Ontario)

Après le décès de leur fils Rocky, Nancy et Rob Campana ont fondé Run for Rocky, une course de cinq kilomètres visant à faire la promotion d'alliances gai-hétéro et à favoriser la conscientisation sur les questions entourant la santé mentale, l'intimidation et le suicide chez les jeunes. L'attitude positive et l'esprit de coopération du couple ont suscité une plus grande sensibilisation de la population aux styles de vie de la communauté LGBTQ et ont permis de montrer à des familles comment appuyer leurs jeunes et leurs enfants dans leurs questionnements.

Le sergent Paul Morley « Trapper » Cane, M.S.M., C.D. (retraité)

Tower Hill (Nouveau-Brunswick)

Le caporal Yannick Lebrun, M.S.M., C.D. (retraité)

Battersea (Ontario)

Paul « Trapper » Cane et Yannick Lebrun ont fondé le club des anciens combattants motocyclistes de l'armée canadienne pour offrir aux anciens membres de première ligne un moyen de redonner à leurs collectivités en mettant à profit leur passion commune de la moto. Le club a pris de l'expansion et compte 60 unités dans l'ensemble du pays et des milliers de membres. Depuis sa création, le club a collecté plus de sept millions de dollars pour des oeuvres de bienfaisance et a participé à chacune des cérémonies canadiennes de rapatriement militaire tenues dans le pays.

Ann Cavoukian, M.S.M.

Toronto (Ontario)

L'ancienne commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario Ann Cavoukian a élaboré le cadre de protection de la vie privée dès la conception, qui a été adopté par d'autres instances internationales de protection des données et traduit en plus de 30 langues différentes. Sa démarche innovatrice en matière de conception des systèmes, qui prévoit l'intégration de la confidentialité de l'information des utilisateurs aux divers domaines d'application, a positionné le Canada comme chef de file en matière de protection des données.

Kevin Sze-Kin Chan, M.S.M.

Ottawa (Ontario)

Beverly Sembsmoen, M.S.M.

Carcross (Yukon)

Joshua Daniel Silvertown, M.S.M.

Toronto (Ontario)

En 2004, Kevin Chan, Beverly Sembsmoen et Joshua Silvertown ont créé le programme de mentorat DreamCatcher, projet innovateur qui met des élèves d'écoles secondaires des régions nordiques du Canada en contact avec des spécialistes qui oeuvrent dans les domaines qui les intéressent. Des mentors virtuels bénévoles aident les adolescents à en apprendre plus sur les emplois dont ils rêvent, à se fixer des objectifs de carrière à leur portée et à trouver la motivation nécessaire pour poursuivre leurs études. Le programme relève maintenant de l'organisme Grands frères Grandes soeurs du Canada et continue d'orienter des jeunes des régions éloignées dans leurs décisions concernant leur avenir.

Jean Duchesneau, M.S.M.

Montréal (Québec)

En tant que président de la Société pour les enfants handicapés du Québec, Jean Duchesneau a fait preuve d'un leadership exemplaire en redorant la santé financière de cet organisme communautaire. En collaboration avec le milieu des affaires, il a participé au développement d'un modèle de financement novateur permettant aux enfants handicapés d'avoir recours à des ressources spécialisées, tout en facilitant leur intégration dans la communauté.

Jean R. Fabi, M.S.M.

Montréal (Québec)

Soucieux de venir en aide aux enfants vivant avec un handicap, Jean Fabi s'est impliqué dans de nombreux projets visant à améliorer leur qualité de vie. Créateur de l'évènement-bénéfice le Cabaret Mont-Royal, il a dirigé la campagne de financement pour la Société pour les enfants handicapés du Québec en vue de la construction d'un centre de recherche et de réadaptation. Baptisé en son honneur, le centre fait la promotion du développement cognitif et de la réintégration des jeunes handicapés.

La gendarme Judith Falbo, M.S.M.

Cambridge (Ontario)

Le caporal Warren MacInnis, M.S.M. (retraité)

Dundalk (Ontario)

La gendarme Judith Falbo et le caporal Warren MacInnis ont renouvelé la démarche de la GRC en ce qui concerne les enquêtes sur les crimes contre la propriété intellectuelle. Leur travail assidu de recherche et de collaboration avec l'industrie a été un élément clé qui a permis de fournir aux procureurs des moyens innovateurs pour intervenir dans un secteur obscur des activités criminelles et lutter contre l'importation au pays de produits contrefaits.

La Médaille du service méritoire décernée au caporal Warren MacInnis lui sera remise à une date ultérieure.

Don Kilby, M.S.M.

Ottawa (Ontario)

Le docteur Don Kilby est le président fondateur de l'Alliance de santé communautaire Canada Afrique (ASCCA), organisme de bienfaisance qui s'associe à des organismes locaux pour améliorer les soins de santé dans les collectivités rurales africaines. En plus de diriger des équipes de bénévoles qui fournissent de l'aide sur place, il est l'âme dirigeante de projets de l'ASCCA visant à offrir des bourses d'études, à soutenir les orphelins atteints du VIH/sida et à procurer aux personnes dans le besoin des millions de dollars en infrastructures et en fournitures médicales.

Eric Bryan Lindros, M.S.M.

Toronto (Ontario)

L'ancienne vedette de la LNH Eric Lindros a stimulé les discussions sur les commotions cérébrales dans le sport en parlant ouvertement de sa propre expérience et de la nécessité d'informer les athlètes et les entraîneurs sur la question. Par son généreux soutien financier au Centre des sciences de la santé de London et sa participation à des tribunes publiques, il a contribué à améliorer la connaissance et le traitement des blessures à la tête, et il a aidé les jeunes athlètes à pratiquer leurs activités sportives tout en préservant leur santé.

Travis Price, M.S.M.

David Shepherd, M.S.M.

Cambridge (Nouvelle-Écosse)

Lorsqu'un jeune étudiant a été harcelé parce qu'il portait une chemise rose, les étudiants de 12e année Travis Price et David Shepherd ont fait preuve de solidarité le lendemain en présentant des tee-shirts roses à leurs camarades. Leur geste a donné naissance à la Journée du chandail rose, un mouvement national de lutte à l'intimidation qui s'est depuis propagé dans le monde entier et a inspiré d'autres personnes à s'opposer à l'intimidation et à célébrer la diversité.

La Médaille du service méritoire décernée à David Shepherd lui a été remise lors d'une cérémonie antérieure.

James Raffan, M.S.M.

Seeley's Bay (Ontario)

De 2006 à 2014, l'explorateur James Raffan a exercé les fonctions de directeur général du Musée canadien du canot, à Peterborough (Ontario), lui évitant la faillite et le transformant en un site culturel d'intérêt. Il a préparé le terrain pour une nouvelle installation et a fait des démarches pour que le musée soit reconnu comme une institution nationale célébrant l'impact durable du canot, qui a façonné notre nation.

Wilson Sanon, M.S.M.

Montréal (Québec)

En tant que président-fondateur et directeur général de l'Association d'anémie falciforme du Québec, Wilson Sanon a travaillé à faire connaître la maladie génétique du sang la plus répandue au monde. Son dévouement à la cause s'est reflété dans l'organisation de conférences scientifiques, dans la promotion de la recherche ainsi que dans l'établissement de nombreuses collectes de sang ciblant spécifiquement les nouveaux donneurs.

Mary Spencer, M.S.M.

Kashechewan et Wiarton (Ontario)

Mary Spencer a été la première athlète canadienne et la première Autochtone de l'histoire à compétitionner dans la discipline de la boxe aux Jeux olympiques. Ses victoires dans le ring lui ont servi de tremplin pour mentorer de jeunes athlètes et de jeunes Autochtones. Sa détermination et l'importance qu'elle accorde à la vie active et saine inspirent les jeunes à caresser de grands rêves et à s'épanouir pleinement.

Bernard Trottier, M.S.M.

Montréal (Québec)

Bernard Trottier est un chef de file en philanthropie sportive au pays. En finançant la carrière de plusieurs athlètes amateurs, il a aidé plus d'une génération de compétiteurs canadiens, leur permettant ainsi d'accéder à leurs rêves olympiques. Source d'inspiration pour plusieurs acteurs du milieu des affaires, il en a incité d'autres à suivre ses traces et à soutenir financièrement les athlètes de chez nous.

FICHE D'INFORMATION SUR LES DÉCORATIONS POUR SERVICE MÉRITOIRE

Les décorations pour service méritoire reconnaissent les personnes qui ont accompli une action ou une activité de nature exceptionnelle, au cours d'une période limitée, et qui ont ainsi fait honneur à leur communauté ou au Canada

Admissibilité et mise en candidature

Tout Canadien ou non-Canadien qui, par ses réalisations ou ses activités au cours d'une période limitée, a offert un niveau de service exceptionnel ou établi des normes de réussite exemplaires et a procuré des honneurs ou des avantages au Canada.

Toute personne peut proposer une candidature pour la division civile des décorations pour service méritoire. Les mises en candidature et les nominations peuvent être faites à titre posthume, pourvu que les activités reconnues aient été accomplies avant juin 1984, l'année de création de la distinction honorifique.

Les membres du public peuvent soumettre des candidatures tout au long de l'année sur le site www.merite.gg.ca. Elles seront reçues par la Chancellerie des distinctions honorifiques et examinées par le Comité consultatif des décorations pour service méritoire (division civile), qui formulera des recommandations à l'intention du gouverneur général. Les mises en candidature demeurent confidentielles afin de protéger les renseignements personnels et d'éviter les déceptions dans le cas des candidatures non retenues. Il incombe aux personnes qui soumettent des candidatures et à tous les autres intervenants du processus de respecter cette politique.

Description

Créées par Sa Majesté la reine Elizabeth II, les décorations pour service méritoire reconnaissent les Canadiens ayant accompli des actions exceptionnelles qui ont fait rejaillir l'honneur sur notre pays. La croix a initialement été créée en 1984, pour les militaires. En 1991, une médaille a été ajoutée à la division militaire, tandis que la croix et la médaille ont été créées pour les civils.

La Croix du service militaire est une croix grecque en argent surmontée de la couronne royale et aux extrémités convexes et ébrasées. L'avers porte en son centre la feuille d'érable entourée d'un anneau et d'une couronne de laurier. L'envers porte le Chiffre royal et l'inscription MERITORIOUS SERVICE MÉRITOIRE au centre d'un anneau double.

La Médaille du service méritoire est une médaille ronde en argent arborant la couronne royale. L'avers porte le motif d'une croix. L'envers porte le Chiffre royal et l'inscription MERITORIOUS SERVICE MÉRITOIRE au centre d'un anneau double.

