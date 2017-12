Manuvie annonce un changement à la présidence de son conseil d'administration







En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Richard DeWolfe, président du conseil d'administration de la Société Financière Manuvie et de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, a annoncé aujourd'hui la nomination de John M. Cassaday à titre de vice-président, à compter du 7 décembre 2017.

M. DeWolfe se retirera du conseil d'administration en mai 2018, soit à la fin de son mandat. À titre de vice-président, M. Cassaday travaillera avec M. DeWolfe pour assurer une transition harmonieuse des affaires du conseil jusqu'à l'assemblée annuelle le 3 mai 2018, lors de laquelle M. Cassaday deviendra président du conseil d'administration.

« Je ne pourrais pas être plus heureux de voir John en tant que prochain président du conseil d'administration », a déclaré M. DeWolfe. « John a été choisi à la suite d'un processus rigoureux et assidu dans lequel tous des membres du conseil d'administration de Manuvie ont participé. C'est un privilège de voir ce poste important occupé par une personne avec une telle expérience, de telles aptitudes en leadership et avec des contributions si importantes à des conseils. »

« Grâce à ses nombreuses années de service au sein du conseil d'administration de Manuvie, John a une perspective unique sur l'histoire et l'avenir de nos activités. Sa vision sera particulièrement précieuse dans le cadre de nos efforts en vue de repositionner et de transformer notre organisation autour de nos clients », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. « Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec John et le conseil d'administration, dans un contexte où nous cherchons à assurer la satisfaction de nos clients, à motiver et à inspirer nos employés et à apporter une valeur importante aux actionnaires. »

M. Cassaday, qui s'est joint au conseil en 1993, était auparavant président et chef de la direction de Corus Entertainment Inc. Avant d'entrer au service de Corus, il a été vice-président directeur de Shaw Communications, président et chef de la direction de CTV Television Network et président de Campbell Soup Company au Canada et au Royaume-Uni.

M. Cassaday siège au conseil d'administration de Sleep Country Canada Holdings Inc., Spin Master Corp. et Sysco Corporation. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (tableau d'honneur du doyen) de la Rotman School of Management et d'un doctorat honorifique en droit de l'Université de Toronto.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Au 30 septembre 2017, son actif géré et administré se chiffrait à plus de mille milliards de dollars canadiens (806 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 27,1 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 09:00 et diffusé par :