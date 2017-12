Avature annonce le lancement d'une nouvelle solution conçue pour aider les grandes entreprises à mieux gérer l'économie à la tâche : Avature Contingent Workforce







NEW YORK et LONDRES, le 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Avature, éditeur d'applications cloud novatrices de CRM et de gestion des talents, annonce aujourd'hui la disponibilité générale de sa solution Contingent Workforce, conçue pour aider les entreprises à gérer plus efficacement l'économie à la tâche. La solution, de concert avec les applications CRM, ATS et de mobilité interne d'Avature, permet à l'entreprise d'intégrer totalement le développement du personnel externe aux pratiques existantes en matière d'acquisition et de gestion des talents. Elle peut ainsi élaborer une stratégie de gestion des talents globale.

Avature Contingent Workforce est une solution conçue pour que les services RH puissent déployer rapidement des talents à la demande afin de répondre à un besoin d'agilité croissant. Cette réactivité contribue à la transformation actuelle des services RH d'un rôle de gestion administrative de la paie à un rôle de prestataire de service client stratégique auprès du reste de l'entreprise.

« Les responsables RH et les directeurs des achats ont exprimé un souhait d'ajuster les recrutements externes sur les projets globaux de l'entreprise en termes de talents et de personnel. Nous offrons la réponse pertinente », a déclaré Nina Jaksic, chef de produit de la solution chez Avature. « Nous conjuguons des fonctionnalités de traitement sur mesure à une analytique complète pour assurer un suivi en temps réel des talents disponibles dans toute l'entreprise. »

La nouvelle solution englobe les outils de repérage de pointe, de communauté de talents et de communication avancée qu'offre Avature pour attirer et mobiliser le personnel externe. Une segmentation granulaire alliée à une recherche de base de données détaillée procure aux entreprises une bonne visibilité sur leurs réseaux de talents. Elles peuvent aussi trouver le meilleur candidat selon des critères spécifiques comme la disponibilité, les compétences, les évaluations et autres. Le moteur de workflow hautement configurable d'Avature permet de déployer des workflows pour prendre en charge une large gamme de processus d'accueil et de départ conformes à des contrôles des achats stricts et des exigences réglementaires complexes. Avature fournit une fonctionnalité de gestion documentaire perfectionnée et des formulaires personnalisables qui couvrent un vaste éventail de types de missions, son bus de services d'entreprise assurant une intégration facile dans des systèmes financiers.

« Nos clients cherchent une meilleure relation avec le personnel externe », a commenté Dimitri Boylan, PDG d'Avature. « Nos solutions CRM social peuvent améliorer grandement l'expérience contractuel afin que nos clients restent en relation avec les indépendants fiables et très efficaces qui connaissent les pratiques de travail dans leur entreprise. Nul ne doute que remplacer d'anciens systèmes en silos de données par une plateforme unique qui gère les applications Web et mobiles accélérera le déploiement de ressources cruciales et dopera la performance d'une entreprise. »

Un petit nombre de clients utilisent Avature Contingent Workforce en production depuis août cette année. Agustín Donati, directeur du marketing produits chez Avature, précise les plans de la société. « Des améliorations orientées client seront apportées par une série de 18 nouvelles versions l'an prochain. Entre autres, les améliorations majeures comprendront des outils d'analyse de documents à caractère contractuel et de marquage intelligent développés par l'équipe IA traitement du langage naturel d'Avature, ainsi qu'un livre d'opérations financières que l'on peut exporter facilement vers le système comptable. »

Avature Contingent Workforce peut se déployer en solution autonome ou en module intégré d'une suite de gestion des talents complète sur la plateforme Avature.

À propos d'Avature

Avature offre une plateforme SaaS d'entreprise hautement configurable pour l'acquisition et la gestion des talents, et est un leader des solutions CRM pour le secteur du recrutement mondial. Créée par Dimitri Boylan, cofondateur et ancien PDG de HotJobs.com, la société Avature intègre une technologie Web de pointe et l'innovation au marché des logiciels GRH. Les solutions Avature couvrent les services partagés de repérage, le suivi des candidats, le recrutement sur campus et lors d'événements, le référencement des employés, l'accueil social, la relation marque des employés, la mobilité interne, l'optimisation du personnel et la gestion de la performance. Utilisée par 101 entreprises figurant au classement Fortune 500 dans plus de 100 pays et en 17 langues, la plateforme Avature fournit ses services depuis un cloud privé, hébergé dans des datacenters situés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Avature possède des bureaux à Buenos Aires, Londres, Madrid, Melbourne, Munich, New York et Shenzhen. Pour en savoir plus, consultez le site www.avature.net ou suivez @Avature.

