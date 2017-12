Verdun adopte son Plan local de développement durable visant à créer des quartiers conviviaux, verts et équitables







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Verdun a procédé, lors de la séance ordinaire du conseil du 5 décembre, à l'adoption de son Plan local de développement durable 2016-2020 (PLDD 2016-2020). Ce plan, qui s'inscrit dans les orientations stratégiques de l'arrondissement, vise à créer des quartiers conviviaux, verts et équitables. Il prévoit aussi la mise en valeur des espaces naturels et le développement de l'agriculture urbaine au cours des prochaines années.

« Verdun a toujours été un leader au chapitre de la protection de l'environnement et du développement durable. Par l'adoption de notre Plan local de développement durable, nous consolidons notre position de chef de file par des objectifs ambitieux et des actions novatrices qui nous permettront de bonifier la qualité de vie de nos citoyens actuels et ceux des générations futures », a souligné le maire de l'arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif responsable des services aux citoyens, de l'approvisionnement et de l'environnement, Jean-François Parenteau.

Le Plan local de développement durable 2016-2020 de Verdun s'inscrit dans le plan Montréal durable 2016-2020 qui s'articule autour de quatre axes d'intervention :

réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la dépendance aux énergies fossiles;

verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources;

assurer l'accès à des quartiers durables, à échelle humaine et en santé;

faire la transition vers une économie verte, circulaire et responsable.

Un plan fruit d'une démarche de concertation et de consultation

Le Plan local de développement durable 2016-2020 découle d'une démarche de concertation entre toutes les directions de l'arrondissement, en collaboration avec Nature-Action et la Maison de l'environnement de Verdun. Les citoyens ont également été appelés à se prononcer sur les orientations stratégiques de ce plan, par le biais d'un sondage en ligne effectué l'été dernier sur la plateforme Web RéalisonsMtl. Les résultats du sondage ont permis de prioriser certains objectifs du Plan par rapport aux défis et enjeux propres au territoire de Verdun.

Les citoyens peuvent consulter le PLDD 2016-2020 sur le site Web de l'arrondissement, dans la section Services aux citoyens/Environnement/Programme, plans et campagnes. Quelques copies papier seront également disponibles, pour consultation, au bureau Accès Verdun.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 17:18 et diffusé par :