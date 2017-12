L'Association québécoise des indépendants du pétrole devient l'Association des distributeurs d'énergie du Québec







Un réseau bien établi au service de nouvelles énergies!

MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des indépendants du pétrole (AQUIP), qui regroupait jusqu'à tout récemment des entreprises distributrices de carburants, de mazout de chauffage et de lubrifiants oeuvrant au Québec et leurs détaillants, annonce qu'à compter d'aujourd'hui elle devient l'Association des distributeurs d'énergie du Québec (ADEQ), un nom plus inclusif, qui représente mieux l'évolution de ses membres et de l'industrie vers de nouvelles énergies à plus faible empreinte carbone.

« Avec cette nouvelle identité, nous lançons le message aux élus et aux entreprises du secteur que nos membres sont prêts à s'impliquer activement dans la transition énergétique et qu'ils désirent mettre leur important réseau de distribution à la disposition de nouvelles formes d'énergie plus vertes, affirme Christian Derome, président du conseil d'administration. L'ADEQ veut définitivement se positionner comme un incontournable dans l'évolution de la consommation énergétique et unir ses forces aux autres afin de contribuer à faire du Québec un acteur innovant de premier plan sur la scène énergétique mondiale! »

L'expertise que ses membres ont développée et qui leur a permis de traverser les époques est unique et précieuse pour atteindre les cibles ambitieuses que le Québec s'est données d'ici 2030. Les distributeurs emploient déjà quelque 17 000 travailleurs qualifiés et comptent près de 2 300 points de service, ce qui en fait le plus grand réseau de distribution de ce genre sur le territoire.

« Nos membres se définissent d'abord et avant tout comme des distributeurs d'énergie quelle que soit la forme, et nous voulons les aider à relever les défis auxquels ils devront répondre à l'avenir, explique Sonia Marcotte, présidente-directrice générale de l'ADEQ. Certains membres ont déjà amorcé la transition en s'intéressant entre autres à la distribution d'autres énergies comme le biodiesel, le propane et la recharge pour véhicules électriques. Mais l'on peut aussi très bien imaginer la distribution de gaz naturel liquéfié et, pourquoi pas, de l'hydrogène! »

L'ADEQ souhaite notamment agir sur deux fronts :

accompagner ses membres dans la diversification de leur offre de service vers des énergies plus vertes afin de répondre aux besoins des consommateurs qui se transforment eux aussi;

et, comme la décarbonisation complète de l'économie ne pourra se faire à court terme, favoriser la distribution de carburants traditionnels plus performants et à plus faible empreinte carbone.

À propos de l'ADEQ

Fondée il y a près de 60 ans, l'Association des distributeurs d'énergie du Québec a pour mission d'être à l'écoute des intérêts et des besoins évolutifs de la population québécoise et leader en matière d'énergie, tout en représentant ses membres desservant l'ensemble du territoire québécois et en les accompagnant dans l'optimisation de leur offre énergétique. L'association représente des entreprises distributrices d'énergie et leurs détaillants oeuvrant au Québec. Ils emploient quelque 17 000 travailleurs qualifiés et comptent près de 2 300 points de service répartis sur tout le territoire québécois. Pour en savoir davantage : www.adeq.quebec.

SOURCE Association des distributeurs d'énergie du Québec

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 15:46 et diffusé par :