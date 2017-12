Environnement et Changement climatique Canada et la ministre McKenna remercient Jennifer MacIntyre pour le dévouement dont elle a fait preuve afin de faire progresser la lutte mondiale contre les changements climatiques







OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - En juin 2017, Jennifer MacIntyre est devenue la première femme à être nommée ambassadrice du Canada pour les changements climatiques. Diplomate de carrière, Mme MacIntyre avait auparavant agi à titre d'ambassadrice du Canada auprès du Conseil fédéral Suisse, avec accréditation simultanée auprès de la Principauté du Liechtenstein.

Le mandat de Mme MacIntyre consistait à travailler avec les intervenants internationaux à la promotion des priorités canadiennes en matière de croissance propre et de changements climatiques sur la scène internationale, y compris à la mise en oeuvre fructueuse de l'Accord de Paris. Au cours de son mandat, Mme MacIntyre a fait preuve d'un grand leadership pour nouer des relations positives et productives avec un certain nombre de pays, dont les États-Unis, la Chine et l'Europe, à l'égard d'initiatives visant à réduire la pollution par le carbone et à stimuler la croissance propre. Mme MacIntyre a joué un rôle crucial dans l'ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises canadiennes de technologies propres, en plus d'avoir participé à des missions commerciales à l'étranger.

C'est avec tristesse et gratitude que nous acceptons la décision de Mme MacIntyre de quitter son poste d'ambassadrice du Canada pour les changements climatiques, en raison d'une mortalité subite dans sa famille. Nous sommes de tout coeur avec elle et sa famille pendant cette période difficile.

Le gouvernement du Canada tentera de doter le poste d'ambassadeur pour les changements climatiques en temps opportun.

« Je tiens à remercier Jennifer pour son travail exceptionnel. Elle a été très efficace dans son rôle d'ambassadrice pour les changements climatiques, et elle a grandement contribué aux efforts de notre gouvernement visant à promouvoir l'action climatique et la croissance propre sur l'échiquier mondial. La diplomatie climatique est extrêmement importante, et nous tenterons de trouver une personne qui lui succédera en temps utile. Nous sommes très tristes de voir Jennifer partir pour des raisons familiales, toutes nos pensées sont avec elle, et nous la remercions chaleureusement pour sa contribution à titre de toute première ambassadrice du Canada pour les changements climatiques.? »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

