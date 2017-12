Avis aux médias - Dépôt du rapport d'enquête administrative sur la division des enquêtes internes du SPVM







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, rendra public aujourd'hui le rapport d'enquête administrative sur la division des enquêtes internes du Service de police de la Ville de Montréal de Me Michel Bouchard et fera part des gestes qui seront posés. Il sera accompagné de la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante.





DATE : Le mercredi 6 décembre 2017



HEURE : 15 h : Lecture sous embargo du rapport par les journalistes

15 h 30 : Début du point de presse



LIEU : 500, boulevard René-Lévesque Ouest

4e étage, Salle 4.130

Montréal, H2Z 1W7

