Risen Energy Co., Ltd est qualifiée dans le classement mondial des 25 meilleures entreprises d'énergies renouvelables







NINGBO, Chine, 5 décembre 2017 /CNW/ - Thomson Reuters a récemment publié sa liste des 100 principaux chefs de file mondiaux de l'énergie, où figure le classement des 25 meilleures entreprises dans le domaine des énergies renouvelables. Pour Risen Energy Co., Ltd, principale entreprise photovoltaïque de Chine, c'est une grande réussite que d'avoir été également choisie pour son excellente contribution à la production d'énergie photovoltaïque et d'avoir été inscrite dans ce classement aux côtés d'autres chefs de file de l'industrie ou géants de l'énergie éolienne, et d'autres entreprises importantes.

L'évaluation complète a été réalisée pour la première fois dans l'industrie sur la base de différents critères : niveau financier, fiche d'accumulation des risques, confiance des investisseurs, responsabilité sociétale, effet écologique et réputation dans l'industrie, ainsi que sur d'autres dimensions multiples des plus grandes entreprises énergétiques mondiales d'aujourd'hui.

« Une partie importante de cette évaluation repose sur la santé financière et la fiabilité des entreprises du classement. Risen Energy Co., Ltd a prouvé, en particulier, la confiance financière qu'elle inspire à ses clients, aux investisseurs et à d'autres parties. En gérant les risques et en utilisant efficacement ses ressources financières, Risen Energy Co., Ltd reste financièrement viable et s'attire ainsi la confiance générée par les résultats de son travail - objectif que toute entreprise s'efforce d'atteindre.

Ce tableau de classement montre que la liste des chefs de file de l'énergie a dépassé les attentes de l'indice S&P 500 et de l'indice quotidien de l'énergie mondiale des sociétés de Morgan Stanley Capital International.

Emily Lyons, directrice de l'unité commerciale de l'énergie de Thomson Reuters, déclare : « Sur le marché mondial concurrentiel d'aujourd'hui, le rôle de meneur de l'industrie va au-delà du simple bilan et exige une vision holistique des affaires. Les entreprises offrent des lieux de travail sains et sûrs, s'engagent à l'égard de l'environnement, etc. Ce sont les critères qui définissent l'entreprise comme le chef de file d'une industrie. Nous félicitons les sociétés figurant sur la liste, qui sont parmi les meilleures dans leur domaine ; elles font face aux défis commerciaux avec agilité et responsabilité, en maintenant leur rôle de meneur de l'industrie dans un environnement d'affaires en constante évolution ».

En qualité de grand fournisseur mondial de solutions efficaces de production d'énergie photovoltaïque, Risen Energy Co., Ltd respecte toujours sa philosophie fondatrice qui consiste à éclairer tous les recoins du monde. L'entreprise a développé et fourni des milliers de projets dans le monde entier et elle bénéficie d'une large distribution en Indonésie, en Inde, au Népal, au Kazakhstan, en République tchèque et dans de nombreux autres pays et régions situés le long de l'initiative « Une ceinture, une route ».

Wang Hong, président de Risen Energy Co., Ltd, a déclaré : « C'est pour cette raison que nous nous sommes consacrés à l'exploration continue et aux investissements en cours dans les technologies de production d'énergie frontalière et que certaines percées en technologies de demi-cellules ont déjà été réalisées. Actuellement, l'énergie produite par 60 demi-cellules en silicium noir polycristallin, développées par le centre de recherche novatrice de Risen Energy, a dépassé les 330 Watts. Elle a atteint une production en série et a été utilisée à Yangquan, dans les projets du Ruicheng, et s'est déjà attiré une grande reconnaissance des clients. À l'avenir, nous espérons également travailler au coude-à-coude avec des partenaires afin d'accélérer l'optimisation continue et les progrès de l'industrie photovoltaïque, et contribuer ainsi à l'innovation et au développement actuels et à venir ».

