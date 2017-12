Visite en Chine : itinéraire de la ministre McKenna pour le 6 décembre 2017







SHANGHAI, Chine, le 5 déc. 2017 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, visitera deux villes de Chine dans le but de faire progresser la collaboration avec les leaders chinois dans le dossier des changements climatiques et de la croissance propre.

Durant son séjour en Chine, la ministre discutera avec ses homologues dans le but de promouvoir les partenariats Canada-Chine et elle sera à la tête d'une mission commerciale sur les technologies propres avec des entreprises canadiennes. De plus, la ministre codirigera l'assemblée générale annuelle du Conseil chinois de coopération internationale en environnement et en développement, à titre de vice-présidente exécutive internationale. Elle procédera également au lancement du nouveau dialogue des ministres sur la coopération environnementale. Le Canada est déterminé à faire preuve de leadership et à travailler avec ses partenaires internationaux pour favoriser la transition vers un monde durable et résilient.

Activité : La ministre McKenna visitera le Shanghai Environment and Energy Exchange Heure : 13 h 30 (Heure normale de la Chine) / 00 h 30 (HNE) Lieu : B1, No 121, Zhongshan Nord, route No 1, Shanghai Note pour les médias : Les représentants des médias sont invités à une séance photo.



Activité : La ministre McKenna participera à une séance d'accueil avec des entreprises de technologies propres du Canada Heure : 16 h 30 (Heure normale de la Chine) / 3 h 30 (HNE) Lieu : Hôtel Jing An Shangri-La, salle Lifestyle, 4e étage Note pour les médias : L'événement est fermé aux médias, mais les journalistes sont invités à une séance photo au début de l'activité.

