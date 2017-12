La solution GridEye de DEPsys est choisie par l'opérateur de réseau électrique suisse Romande Energie pour sa capacité à rendre son réseau plus intelligent







La société suisse DEPsys développe depuis 2012 une solution innovante de réseau intelligent du nom de GridEye. GridEye vient d'être sélectionnée par Romande Energie, l'un des plus importants opérateurs de réseau électrique de Suisse pour un déploiement à grande échelle au cours des années à venir.

Avec les phénomènes de production décentralisée et d'électromobilité, les réseaux électriques font face à de nouveaux défis qui ne peuvent plus être surmontés par les réseaux traditionnels. La solution traditionnelle consistait à renforcer le réseau, ce qui coûte très cher. Ce tout dernier développement intègre des systèmes intelligents au réseau pour équilibrer la production et la consommation en temps réel, tout en offrant une visibilité parfaite de l'état du réseau. Après quatre années de test et de développement, DEPsys lance la version commerciale de sa solution de réseau intelligent. En septembre 2017, Romande Energie a commencé à déployer GridEye, ce qui en a fait le premier opérateur de réseau suisse à déployer un réseau intelligent à grande échelle. Ceci est un signal important pour le marché.

« GridEye est LA solution idéale intégrant le cadre règlementaire actuel tout en réduisant les coûts d'exploitation dus à la numérisation et à l'automatisation. » Michael De Vivo, PDG de DEPsys.

« GridEye nous offre un outil prédictif et qualitatif pour nos opérations de réseau. Contrairement aux autres solutions, celle-ci nous offre un contrôle décentralisé sans faire usage d'un modèle de réseau, ce qui constitue un avantage important pour nous. » Patrick Bertschy, directeur des réseaux chez Romande Energie.

« GridEye aide à intégrer les énergies renouvelables et fournit de la visibilité. Cette solution permet aux opérateurs d'être plus efficaces et d'optimiser leurs investissements en infrastructure. » Joël Jaton, directeur technologique chez DEPsys.

« La Stratégie énergétique 2050 de la Suisse nécessite que le réseau interagisse avec la production décentralisée, les charges contrôlables et le stockage. GridEye est la réponse à cette demande. » Arnoud Bifrare, responsable de la technologie de réseau intelligent chez Romande Energie.

À propos de DEPsys

DEPsys SA est une société technologique suisse établissant le leadership de pensée sur le marché de l'énergie. Elle fournit des solutions évolutives permettant à des réseaux basse tension traditionnels de supporter les contraintes de la production décentralisée de sources d'énergie renouvelables, de l'électromobilité et des technologies de stockage émergentes.

À propos de Romande Energie

Romande Energie, le plus grand fournisseur d'électricité de Suisse occidentale, fournit de l'énergie à plus de 300 000 clients. La société génère, distribue et vend de l'énergie, ainsi que des services liés à l'énergie. Romande Energie investit beaucoup dans les sources renouvelables et promeut des solutions innovantes.

