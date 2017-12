La Cour d'appel du Québec donne le feu vert aux investisseurs dans l'action collective impliquant Valeant Pharmaceuticals







MONTRÉAL, le 4 déc. 2017 /CNW/ - L'action collective intentée pour le compte d'investisseurs à l'encontre de Valeant Pharmaceuticals International, Inc. ("Valeant") (TSX et NYSE: "VRX") se déroulera jusqu'à procès, la Cour d'appel du Québec ayant rejeté les demandes de permission d'appeler des défendeurs, lesquels demandaient à la Cour d'appel de réviser le jugement autorisant l'action collective rendu le 29 août 2017 par l'Honorable juge Chantal Chatelain, juge à la Cour supérieure du Québec.

Un avis détaillant l'impact de l'autorisation de ce recours par la voie d'une action collective sur les droits des investisseurs sera émis à une date ultérieure conformément à une ordonnance éventuelle de la Cour.

L'action collective a été intentée pour le compte de personnes ayant acquis des valeurs mobilières de Valeant à l'extérieur des États-Unis entre les 28 février 2013 et le 26 octobre 2015 après que des allégations aient été portées à l'encontre de Valeant selon lesquelles elle aurait adopté une conduite répréhensible dans le cadre de ses activités commerciales et dans la divulgation d'informations financières, notamment en lien avec sa relation avec Philidor Rx Services. Suivant une enquête interne de son conseil d'administration, Valeant a identifié des faiblesses importantes dans ses contrôles internes à l'égard d'informations financières, et a corrigé certains de ses états financiers émis précédemment en conséquence.

Les défendeurs comprennent Valeant et certains de ses administrateurs et dirigeants antérieurs et actuels, ses vérificateurs, PricewaterhouseCoopers LLP, et un groupe de souscripteurs incluant Goldman Sachs, Deutsche Bank Securities, Barclays Capital, HSBC Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Citigroup Global Markets, CIBC World Markets, Merrill Lynch, JP Morgan Securities, TD Securities, BMO Capital Markets, Mitsubishi UFJ Securities, DNB Markets, SunTrust Robinson et SMBC Nikko Securities.

"Nous sommes très satisfaits que ce dossier ait réussi à passer avec succès cette étape initiale et qu'il pourra avancer jusqu'au procès" affirme Michael Robb, associé chez Siskinds LLP. "Il est d'une importance cruciale pour les investisseurs que les acteurs des marchés financiers canadiens respectent leurs obligations de divulgation d'informations financières pour le bénéfice des investisseurs. Une des manières de s'assurer de réaliser cet objectif est de les tenir responsables de leurs actions devant les tribunaux."

Les demandeurs et les membres de la classe d'investisseurs sont représentés par un consortium de bureaux d'avocats canadiens, incluant Siskinds LLP, Faguy & Cie., Siskinds Desmeules, Koskie Minsky LLP, Rochon Genova LLP, Strosberg Sasso Sutts LLP, Morganti Legal, et Investigation Counsel PC.

Demandes de renseignements des investisseurs: English: Siskinds LLP 1-800-461-6166, x 2380 nicole.young@siskinds.com En français: Faguy & Co. Veuillez faire toutes demandes de renseignements par courriel: actionscollectives@faguyco.com





Demandes de renseignements des médias: English:



Michael Robb

Siskinds LLP

Tel: (519) 660-7872

Email: michael.robb@siskinds.com En français:



Shawn Faguy

Faguy & Co

Tél.: (514) 285-8055

Courriel: sfaguy@faguyco.com

