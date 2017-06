Les fonds d'actions asiatiques et européennes sont performants en mai 2017, selon les données de Morningstar Canada







TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - Morningstar Research Inc., filiale canadienne de la société indépendante de recherche sur les placements Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), a publié aujourd'hui ses données préliminaires sur les rendements des fonds pour le mois de mai 2017 pour ses 44 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées. Vingt-six des 44 indices de fonds ont augmenté pendant le mois, dont quatre de plus de 2 %.

Faits saillants du rapport sur les rendements préliminaires de Morningstar en mai :

Les marchés nord-américains ont connu des rendements ternes durant le mois de mai et les mouvements de devises ont été négligeables. Par conséquent, les fonds axés sur les actions étrangères se sont généralement surclassés par rapport à ceux qui ciblent les actions canadiennes ou américaines.

Le plus performant parmi les 44 Indices de fonds Morningstar a été celui qui piste les fonds de la catégorie Actions de la Grande Chine, affichant une hausse de 3,2 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong a connu une hausse de 4,2 % pendant le mois, mais ce gain a été en partie effacé par la dépréciation de 1,4 % du dollar de Hong Kong par rapport au dollar canadien. Les actions de Taiwan ont également été performantes, enregistrant un gain de 1,7 %, mais l'Indice composé de Shanghai a reculé de 1,2 % en mai.

a connu une hausse de 4,2 % pendant le mois, mais ce gain a été en partie effacé par la dépréciation de 1,4 % du dollar de par rapport au dollar canadien. Les actions de ont également été performantes, enregistrant un gain de 1,7 %, mais l'Indice composé de a reculé de 1,2 % en mai. Les résultats positifs en Chine ont également bénéficié aux fonds plus diversifiés d'actions asiatiques, tout comme la performance solide des actions de la Corée du Sud, qui ont augmenté de 6,4 %. Les indices Morningstar Actions de l'Asie-Pacifique excluant le Japon et Actions de l'Asie-Pacifique ont augmenté respectivement de 1,6 % et de 1,2 %.

La deuxième catégorie de fonds la plus performante en mai a été Actions européennes, avec une hausse de 2,9 %. L'indice FTSE 100 du Royaume-Uni a connu une hausse de 4,4 % pendant le mois, et bien que les grands marchés de la France et de l'Allemagne n'aient que peu bougé, l'appréciation de 1,8 % de l'euro par rapport au huard a également contribué au rendement solide des fonds de cette catégorie.

et de l'Allemagne n'aient que peu bougé, l'appréciation de 1,8 % de l'euro par rapport au huard a également contribué au rendement solide des fonds de cette catégorie. Aux États-Unis, l'Indice S&P 500 a affiché un rendement total de 1,4 %, qui a été pratiquement entièrement effacé par l'appréciation de 1,2 % du huard par rapport au dollar américain. Par conséquent, les fonds de la catégorie Actions américaines ont produit un rendement agrégé de 0,3 %. L'indice de fonds de la catégorie Actions de PME américaines a diminué de 0,3 % pendant le mois.

Au Canada, l'Indice composé S&P/TSX a produit un rendement total de -1,3 %, les trois plus grands secteurs d'actions au pays ayant affiché des rendements négatifs. Les sous-indices de l'énergie, des matériaux et des services financiers ont reculé respectivement de 5,6 %, 2,2 % et de 2 %. Les fonds de la catégorie Actions canadiennes ont légèrement surclassé l'indice en affichant une baisse de 1,2 %. Les fonds de la catégorie Actions en majorité canadiennes ont été légèrement plus performants, subissant une baisse de 1,1 %, tandis que les fonds de la catégories Actions de PME canadiennes ont diminué de 0,6 %.

Comme c'était le cas en avril, les indices de fonds les moins performants en mai ont été ceux qui pistent des catégories sectorielles. Les indices Actions énergétiques, Actions des ressources naturelles et Actions des services financiers ont diminué respectivement de 4,6 %, 3,3 % et 2,1 %, alors que l'indice Actions des métaux précieux a perdu 1,1 %.

Dans l'ensemble, les fonds à revenu fixe ont été dans le positif en mai, sept des huit catégories ayant affiché une hausse, allant de 0,1 % pour la catégorie Revenu fixe canadien à court terme à 1,7 % pour la catégorie Revenu fixe canadien à long terme. La seule catégorie dans le rouge a été Actions privilégiées à revenu fixe, dont l'indice de fonds a reculé de 2,0 %.

Pour consulter le rapport complet des données de rendement préliminaires de Morningstar des fonds canadiens pour mai 2017, veuillez visiter https://goo.gl/bh2mZ0.

Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur www.morningstar.ca.

À propos de Morningstar Research Inc. et Morningstar, Inc.

Morningstar Research Inc. est la filiale canadienne de Morningstar, Inc. située à Chicago, chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 200 milliards $ US d'actifs en délibéré et sous gestion au 31 mars 2017. La société est implantée dans 27 pays.

©2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

MORN-R

Personne-ressource pour les médias :

Christian Charest, +1 416 484-7817 ou christian.charest@morningstar.com

Logo: http://mma.prnewswire.com/media/462798/morningstar_logo.jpg

SOURCE Morningstar, Inc.

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 07:00 et diffusé par :