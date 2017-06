Saint-Gobain rachÈte 1 million d'actions dans le cadre d'uN placement accÉlÉrÉ portant sur 20 millions d'actions Saint-Gobain rÉalisÉ par Wendel







Saint-Gobain annonce avoir procédé au rachat de 1 million de ses propres actions (soit environ 0,2% du capital) pour un montant global de 50 millions d'euros dans le cadre d'un placement accéléré avec construction de livre d'ordres réalisé par Wendel. Ce rachat a été effectué au prix du placement, au titre du programme de rachat d'actions en cours autorisé par les actionnaires de Saint-Gobain lors de l'Assemblée générale du 2 juin 2016. Les actions ainsi rachetées seront intégralement affectées à l'objectif d'annulation.

A l'issue du placement et après annulation des actions rachetées, Wendel détiendra environ 2,5% du capital et 4,5% des droits de vote de la Compagnie de Saint-Gobain.

L'opération lancée par Wendel a donné à Saint-Gobain l'opportunité d'acquérir des actions supplémentaires dans de bonnes conditions, conformément à son objectif à long terme de rachats d'actions, dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat l'ayant conduit à acquérir sur le marché, courant mai 2017, plus de 2 millions de titres à un cours moyen légèrement inférieur à 50 euros.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

39,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016

Présent dans 67 pays

Plus de 170 000 collaborateurs

