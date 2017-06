Déclaration de l'Église adventiste du septième jour







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - À la lumière des questions soulevées par les médias, l'Église adventiste du septième jour fait la déclaration suivante :

« La seule priorité de l'Académie adventiste Greaves consiste à offrir une excellente éducation aux enfants qui la fréquentent, et ce, dans un environnement sûr et propice à l'apprentissage.

Depuis son ouverture il y a 118 ans, notre école a toujours voulu être une force d'accueil et d'unité au sein de sa collectivité. Nos actions ont toujours été guidées par l'intérêt supérieur de nos élèves et de leurs familles.

Cela étant dit, nous avons entendu et compris les inquiétudes des parents et du public préoccupés par les articles récemment publiés dans les médias. Aucune personne possédant un casier judiciaire ne pourra travailler à titre de bénévole sur les lieux de l'école.

De façon à respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, aucune autre déclaration publique ne sera formulée. »

L'Église adventiste du septième jour possède 7600 établissements d'enseignement situés dans plus de 100 pays partout au monde et fréquentés par plus de 1,5 million d'élèves. Au Canada, l'Église gère 43 écoles regroupant 4362 enfants.

SOURCE Église adventiste du septième jour

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 18:22 et diffusé par :