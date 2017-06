Un nouveau Centre d'excellence des milieux humides voit le jour en Outaouais







Plus de 100 étudiants du secondaire s'initient à l'importance des milieux humides et sensibilisent nos élus à l'environnement

PLAISANCE, QC, le 1er juin 2017 /CNW/ - Canards Illimités, en collaboration avec l'École secondaire Louis-Joseph-Papineau et le Parc national de Plaisance, est fier d'annoncer que le nouveau Centre d'excellence des milieux humides (CEMH), créé cette année par leur partenariat, a permis à plus de 100 élèves du premier cycle du secondaire de s'initier à l'importance de milieux humides et de porter ce message jusqu'à nos élus. Le CEMH Papineau est le 2e à voir le jour au Québec dans le cadre du programme éducatif de Canards Illimités pour la sensibilisation des jeunes et il s'inscrit ainsi parmi les 24 CEMH du Canada. Ce partenariat est rendu possible grâce à une généreuse contribution d'un résident de la région, M. Tim Kenny, qui permet de supporter l'ensemble de la mise en oeuvre des CEMH au Québec. Les partenaires du CEMH Papineau lui en sont des plus reconnaissants.

Dans le cadre de la première année du CEMH, les élèves participant au programme ont eu la chance de découvrir les milieux humides du parc national de Plaisance. Les plus vieux ont participé à une journée d'inventaire ornithologique et ont ensuite partagé leur expérience avec leurs cadets. Les élèves de première secondaire ont quant à eux procédé à une recherche documentaire sur la faune et la flore particulière des milieux humides, sous la supervision de leur enseignante de sciences. Également impliquées dans le projet, les enseignantes de français et d'arts plastiques, ont dirigé la production de haïkus, des poèmes japonais illustrés, célébrant les beautés de la nature. À titre de geste de sensibilisation auprès de nos décideurs, un recueil de ces haïkus a été envoyé aux élus municipaux, provinciaux et fédéraux. Les oeuvres sont présentées tout l'été dans le Centre d'interprétation du parc national de Plaisance, dans le cadre de l'exposition Au fil du marais, d'haïku en haïku, émerveillez-vous.

« Par l'oeuvre des CEMH, Canards Illimités transmet aux adultes de demain sa passion pour la nature et toute la vie qui s'y trouve. C'est en amenant les jeunes sur le terrain et en leur permettant de découvrir ces écosystèmes, que leur intérêt pour l'environnement prend forme. Parmi ces jeunes se révélera peut-être un biologiste, un agronome, ou même un élu ; et ils auront tous une meilleure compréhension de leur environnement et une plus grande sensibilité à le conserver. ». Mentionne Bernard Filion, directeur du Québec pour Canards Illimités. « C'est très symbolique pour nous, en cette année de célébration de notre 40e anniversaire au Québec, de revenir sur les lieux du premier aménagement que nous avons réalisé dans la province, soit les marais du parc national de Plaisance, et de constater que la jeunesse en profite pleinement. » Ajoute M. Filion.

« Pour les élèves de l'École secondaire Louis-Joseph-Papineau, les activités engendrées par le tout nouveau Centre d'excellence des milieux humides leur permettront de découvrir un territoire naturel exceptionnel, bien présent dans notre communauté, le parc national de Plaisance. En découvrant la richesse de la biodiversité de ce parc et en profitant de la beauté de ses paysages, l'occasion sera propice au développement, chez nos élèves, d'une sensibilité à la nécessité de protéger nos environnements naturels et particulièrement nos milieux humides. Félicitations pour cette belle initiative et le début de ce partenariat ! ». Mentionne Mathieu Carrière, directeur de l'école.

« Le parc national de Plaisance protège un milieu naturel hors du commun tout en le rendant accessible à la population, au bénéfice des générations futures. Dans ce contexte, nous sommes très fiers de nous associer au Centre d'excellence des milieux humides Papineau afin de faire découvrir aux jeunes de la région ce patrimoine naturel exceptionnel. Ce projet exceptionnel vient renforcer les liens déjà existants entre Canards Illimités et le parc. ». Mentionne Isabelle Croteau, directrice du parc.

À propos des milieux humides

Les milieux humides sont un organe vital de notre planète. Comme des reins, ils filtrent et assainissent l'eau, régularisent le débit des cours d'eau ; nous protégeant ainsi contre les inondations et les sécheresses ; et atténuent les effets des changements climatiques.

À propos de Canards Illimités

Canards Illimités Canada (CI) est le chef de file de la conservation des milieux humides au Canada. À titre de société à but non lucratif, CI poursuit la mission de conserver les milieux humides et les habitats qui s'y rattachent au bénéfice de la sauvagine nord-américaine et de promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains. Actif depuis 40 ans au Québec, CI réalise des activités de conservation d'habitats, de recherche, d'éducation et de sensibilisation afin de protéger, de restaurer et d'assurer une meilleure gestion des milieux humides.

CI et ses partenaires dans le cadre de ce projet : Parc national de Plaisance et Louis-Joseph-Papineau.

