Quatre nouveaux employés de la plus grande usine de production laitière du Canada indiquent leur intention de plaider coupable à des accusations de cruauté envers les animaux

Quatre nouveaux employés de l'usine de Chilliwack Cattle Sales seront condamnés pour cruauté envers les animaux à la suite d'une enquête secrète menée par Mercy for Animals (MFA) ; MFA milite pour une protection légale accrue pour les animaux

VANCOUVER, le 29 mai 2017 /CNW/ - Plus tôt aujourd'hui, quatre nouveaux employés Chilliwack Cattle Sales - la plus grande usine de production laitière au Canada - ont indiqué leur intention de plaider coupable pour avoir enfreint Loi sur la prévention de la cruauté envers les animaux de la Colombie-Britannique lors de la première journée de leur procès criminel d'une durée de 12 jours. Lloyd Blackwell, Brad Genereux, Cody Larson et Jonathan Talbot admettront avoir asséné des coups de pied, des coups de poing en plus d'attacher les vaches par le cou avec des chaines afin de les soulever à l'aide d'un tracteur. Jonathan Talbot a aussi indiqué son intention de plaider coupable pour avoir enfreint la Loi sur les espèces sauvages de la Colombie-Britannique pour avoir molesté un volatile. La sentence de Cody Larson sera connue le 8 juin prochain. Les peines de Lloyd Blackwell, Brad Genereux, et Jonathan Talbot seront dévoilés les 14 et le 15 juin prochains au palais de justice de Chilliwack.

Ce nouveau développement survient à la suite d'une enquête en caméra cachée réalisée par Mercy For Animals, un organisme international de protection des animaux. Le 18 mai dernier, le juge Gary Cohen a condamné trois anciens employés de Chilliwack Cattle Sales à un total de 127 jours d'emprisonnement et les a interdit d'avoir la garde ou le contrôle d'un animal pour une période cumulée de 7 ans. Ces peines représentent une première dans l'histoire canadienne où des employés d'une usine de production laitière sont condamnés à des peines de prison. En décembre dernier, l'entreprise Chilliwack Cattle Sales et l'un de ses propriétaires avaient déjà été reconnus coupables de cruauté envers les animaux et mis à l'amende pour près de 350 000 $.

Mercy For Animals félicite la Société de protection des animaux de la Colombie-Britannique et la couronne pour leur diligence qui a résulté en ces peines exemplaires.

La cruauté exposée par le biais de l'enquête secrète de Mercy for Animals a également incité la ministre de l'Agriculture de la Colombie-Britannique, Norm Letnick, à modifier la Loi sur la prévention de la cruauté envers les animaux de la Colombie-Britannique pour incorporer le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. Mercy For Animals demande à toutes les provinces d'inclure le Code de pratique de l'industrie laitière dans les législations sur la cruauté envers les animaux. En lui donnant force de loi, le Code pourra établir des exigences de base afin que les vaches laitières reçoivent un minimum de soins et soient humainement prises en charge.

« Cette affaire démontre que les Canadiens ne fermeront plus les yeux devant la cruauté ayant cours dans les usines de production laitière », a déclaré Krista Hiddema, vice-président de Mercy For Animals au Canada. « Bien que ces abuseurs d'animaux aient été tenus responsables de leurs actions, nous avons besoin de lois plus robustes et d'une surveillance accrue au sein de l'industrie. Ultimement, la meilleure façon de lutter contre la cruauté envers les animaux est la prévention. La cruauté et la négligence continueront de se répandre jusqu'à ce que le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers soit adopté, et ce dans toutes les provinces. »

