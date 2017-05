CO2 Solutions présente une mise à jour de son projet de capture du carbone à l'usine de pâte et aux serres de Saint-Félicien







QUÉBEC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - CO 2 Solutions inc. (ou «?la Société?») (TSXV: CST) chef de file dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes, présente aujourd'hui une mise à jour des progrès du premier projet commercial de l'entreprise avec Fibrek General Partnership, une filiale de produits forestiers Résolu Inc. (TSX: RFP) (NYSE: RFP), et Serres Toundra Inc. Le projet nécessite le déploiement d'une unité de capture de carbone et de l'équipement auxiliaire à une usine de pâte dans la région de Saint-Félicien au Québec (Canada) et la réutilisation commerciale du CO 2 capté par les serres adjacentes de Serres Toundra (le projet).

CO 2 Solutions et BBA, le partenaire en ingénierie pour le projet, ont terminé la phase d'ingénierie préliminaire. Par conséquent, la société confirme que l'unité de capture du CO 2 sera conçue pour produire 30 tonnes par jour (tpj) de CO 2 , ce qui est dans le haut de gamme initialement prévue. Comme les projections financières originales du projet étaient prudentes, elles avaient été fondées sur les revenus générés par une unité plus petite de 15 tpj, la Société prévoit maintenant des revenus annuels du projet d'environ 750?000 $ une fois la production débutée.

Avec cette première phase du projet achevée avec succès, l'accent se tourne vers l'ingénierie détaillée de l'usine de capture et de réutilisation du CO 2 , qui devrait être terminée en octobre 2017. La commande de certains éléments à long délai de livraison, pour lesquels les spécifications techniques ont été déterminées, est prévue pour le mois d'août. Le travail initial d'intégration mécanique avec l'usine de pâte sera effectué au cours de l'automne 2017. La construction des composantes de l'usine aura lieu au cours de l'hiver. Les travaux de fondation et de structure devraient commencer en avril 2018 suivis par l'assemblage des composantes construites précédemment. La mise en service et le démarrage de l'usine de capture sont prévus pour le 4e trimestre de 2018. Cette mise à jour du programme reflète un début de projet plus tardif que prévu, suite au retard dans l'obtention du financement nécessaire au projet et au choix de la société de limiter les activités de construction au cours des mois d'hiver.

En 2014, le projet avait été évalué initialement à 7,4 millions de dollars. Les fluctuations du taux de change des devises américaine et canadienne ainsi que l'inflation normale ont obligé la Société à ajuster le budget du projet du montant initial de 7,4 millions à 8,4 millions de dollars. En ne considérant pas ces facteurs externes, le budget est en ligne avec l'estimation initiale. De plus, cette augmentation est avantageusement compensée par les projections de revenus maintenant plus élevés.

«?Nous sommes très heureux des progrès du projet à ce jour et de la coopération entre les partenaires,?» a déclaré Richard Surprenant, chef des technologies de CO 2 Solutions. «?Le coût du projet est en accord avec nos modèles internes, ajustés pour tenir compte des fluctuations du taux de change et de l'inflation. Ceci confirme les faibles dépenses en capital pour les unités de plus grande échelle, qui fait de nous un leader dans l'industrie.?»

«?Nous sommes très heureux de travailler sur ce premier projet de capture du CO 2 , qui permettra d'obtenir un modèle pour des installations futures que nous prévoyons présenter à notre clientèle existante,?» a déclaré Lyne Ricard, directrice exécutive, pratique de gestion de projet chez BBA. «?La beauté de la technologie de CO 2 Solutions est qu'elle ne permet pas seulement de réduire les émissions de carbone, et ainsi de réduire l'augmentation de la responsabilité associée à l'émission de carbone, mais elle permet aussi la réutilisation économiquement viable du CO 2 . Nous croyons que c'est une proposition qui suscitera l'intérêt de nos partenaires industriels et nous nous réjouissons de la visibilité accrue de cette technologie à travers diverses industries.?»

CO 2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site www.co2solutions.com.

