Inauguration du nouvel Établissement de détention de Sorel-Tracy







SOREL-TRACY, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, en compagnie de son adjoint parlementaire, le député de Vimont, M. Jean Rousselle, a inauguré aujourd'hui le nouvel Établissement de détention de Sorel-Tracy. Celui-ci remplacera l'établissement actuel construit en 1965.

Le nouveau bâtiment, qui comprend huit pavillons d'hébergement, répondra aux exigences actuelles en matière de normes carcérales, notamment à l'égard des installations et des équipements de sécurité. Il offrira aussi un environnement de travail bonifié aux agents des services correctionnels et aux autres membres du personnel. De plus, la nouvelle construction permettra une meilleure gestion de la population carcérale, en augmentant la capacité d'accueil de 212 places, la faisant passer de 88 à 300 places.

Citations

« Avec l'inauguration du nouvel établissement de détention de Sorel-Tracy, les agents des services correctionnels et tout le personnel y oeuvrant pourront maintenant travailler dans un environnement plus sécuritaire et mieux adapté à leurs besoins. En outre, cette nouvelle infrastructure, ainsi que les trois autres nouveaux établissements situés en région, soit Roberval, Amos et Sept-Îles, nous permettront d'ajouter quelque 360 nouvelles places au sein du réseau correctionnel. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Soulignons que ce nouvel établissement de détention moderne aura été, au cours de sa construction, un réel moteur économique pour la région de Sorel-Tracy en comptant près de 300 travailleurs et aura par ailleurs contribué à la création de nombreux emplois indirects. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants

Le nouvel établissement, construit au coût de 174,2 M$, offre 300 places. À cela s'ajoutent 80 places en dortoirs pour les personnes purgeant une peine intermittente, ce qui permettra d'assurer une meilleure gestion de la population carcérale dans la région.

225 personnes y travailleront, dont 160 agents des services correctionnels; ce qui représente la création de quelque 130 nouveaux emplois permanents.

Pendant la phase active de construction, le chantier comptait près de 300 travailleurs et a permis de créer de nombreux emplois indirects.

Au Québec, 19 établissements de détention sont de juridiction provinciale. Les Services correctionnels ont notamment la responsabilité d'assurer la garde des personnes prévenues ou purgeant une peine d'emprisonnement de moins de deux ans, tout en favorisant leur réinsertion sociale.

