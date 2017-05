Gestion Éric Savard prépare un plan de restructuration







QUÉBEC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'entreprise Gestion Éric Savard inc., propriétaire des cliniques La Vue et leader dans le domaine de l'optique au Québec, a obtenu une ordonnance qui lui permettra de présenter à ses créanciers un plan de restructuration dans le cadre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Les cliniques La Vue demeurent ouvertes et poursuivent leurs activités quotidiennes

La Vue tient à préciser que la procédure en cours avec les créanciers n'a aucun impact sur les opérations au quotidien et les activités dans l'ensemble des succursales de l'entreprise au Québec et en Ontario. La clientèle continuera d'être desservie et ce, dans chaque clinique du réseau.

« Depuis deux ans, l'entreprise vit une croissance exceptionnelle. Nous avons procédé à de nombreuses acquisitions de lunetteries qui ont mis une pression supplémentaire sur les finances de l'entreprise. Aujourd'hui, force est de constater que nous faisons face à des défis de financement pour maintenir la croissance de notre réseau. L'entreprise fait un pas en arrière pour mieux rebondir. Nous avons toujours l'ambition de nous attaquer au marché des lunetteries et nous poursuivons notre travail pour révolutionner le domaine de l'optique au Québec et au Canada », a déclaré Dr Éric Savard, propriétaire des cliniques La Vue.

Avec la réorganisation à venir, l'entreprise se donne comme objectif de préserver les emplois dans les cliniques du réseau. Toutefois, l'entreprise n'exclut pas de procéder à quelques mises à pied.

Par respect pour le processus en cours, monsieur Savard ne fera pas d'autres commentaires pour le moment.

À propos de La Vue

Le réseau La Vue compte 48 cliniques d'optométrie au Québec et en Ontario. L'entreprise, qui compte plus de 250 employés, est l'un des plus gros joueurs dans le domaine des lunetteries au Québec et au Canada. Depuis deux ans, La Vue a modifié la façon de voir les choses en révolutionnant le domaine de l'optique. Ses lunetteries aux concepts uniques et son équipe d'opticiens et d'optométristes qualifiés font de La Vue la destination incontournable de l'optique au Québec.

www.lavue.ca

SOURCE La Vue

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 14:00 et diffusé par :