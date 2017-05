Les résidents de St. John's bénéficieront d'importantes améliorations au réseau d'aqueduc







ST. JOHN'S, le 19 mai 2017 /CNW/ - Les investissements dans des projets d'infrastructure visant à moderniser les réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout aident à protéger la santé publique et à préserver nos cours d'eau. Ils créent aussi des emplois et génèrent de nouvelles possibilités économiques qui aident à renforcer la classe moyenne dans toute la province.

Nick Whalen, député de St. John's-Est, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Graham Letto, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, et Dennis O'Keefe, maire de la Ville de St. John's, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint fédéral-provincial de plus de 5,5 millions de dollars pour la deuxième phase du projet de remplacement de la conduite d'eau principale sous le chemin Portugal Cove, à St. John's.

Les travaux consistent à remplacer la conduite d'eau vieillissante entre le chemin New Cove et la première avenue, ainsi qu'à installer une nouvelle station de réduction de la pression souterraine à l'intersection du chemin Portugal Cove et du chemin New Cove.

Grâce à ces travaux, les résidents verront diminuer le nombre de pannes de service et de perturbations de la circulation attribuables à des bris de la conduite principale. Le remplacement de cette importante section de la conduite d'eau permettra également d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de l'acheminement de l'eau de l'installation de traitement de l'eau du lac Windsor vers les résidences situées à l'extrémité est, au centre de la ville et dans les secteurs du centre-ville de St. John's.

Citations

« Ces investissements cruciaux dans la modernisation des infrastructures d'aqueduc de St. John's reflètent l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de bâtir des collectivités durables afin de répondre aux besoins de la population maintenant et à l'avenir. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour nous assurer d'effectuer des investissements judicieux en infrastructure afin d'aider à protéger l'environnement et à préserver la santé publique, tout en favorisant une croissance économique qui permet de créer de bons emplois et de renforcer la classe moyenne. »

Nick Whalen, député de St. John's-Est, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

L'investissement de notre gouvernement dans ce projet commun démontre que nous avons comme priorité d'aider les municipalités à mettre en place des systèmes d'approvisionnement en eau potable propre. Le remplacement de la conduite d'eau principale sous le chemin Portugal Cove est un projet crucial dont profiteront directement les résidents et les entreprises de St. John's. Nous continuons de travailler avec les partenaires fédéraux et municipaux afin d'aider à maintenir des collectivités sécuritaires et durables à Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement

« L'approvisionnement en eau potable propre est essentiel à la santé et à la sécurité de notre collectivité. La Ville s'est engagée à allouer plus de 3 millions de dollars à l'installation de deux nouvelles conduites principales sous le chemin Portugal Cove. Ces améliorations profiteront aux résidents et créeront de nouvelles possibilités d'emploi favorisant l'économie locale. Je remercie nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial pour leur aide financière. »

Dennis O'Keefe, maire de la Ville de St. John's

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournit un montant maximal de 2 652 573 $ pour ce projet, tandis que la province fournit 2 918 387 $. La Ville de St. John's apporte 3 205 186 $, ce qui représente le reste des coûts du projet dont le coût total s'élève à 8 776 146 $.

fournit un montant maximal de 2 652 573 $ pour ce projet, tandis que la province fournit 2 918 387 $. La apporte 3 205 186 $, ce qui représente le reste des coûts du projet dont le coût total s'élève à 8 776 146 $. Le Budget 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le Budget 2017: http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html#Toc477707375

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html.

Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nrp-pnr-prog-fra.html

Ville de St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador : Stjohns.ca

Twitter : @INFC_fra

Site web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 11:30 et diffusé par :