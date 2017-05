Rapport d'enquête sur les événements survenus sur l'Autoroute 13 les 14 et 15 mars 2017







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'enquêteur nommé par le gouvernement pour faire la lumière sur les événements survenus sur l'autoroute 13 lors de la tempête des 14 et 15 mars 2017, M. Florent Gagné, identifie une série de manquements attribuables au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) dans la gestion de la situation malheureuse survenue à ce moment et au cours de laquelle des centaines d'usagers de la route sont restés coincés de longues heures dans leur véhicule.

La Sûreté du Québec (SQ) fait également l'objet de nombreux reproches sur sa façon d'agir pendant cette tempête.

« Ni le MTMDET ni la SQ n'ont été capables, malgré tous les moyens à leur disposition, de rassembler et de diffuser assez rapidement une information complète et précise sur la situation précaire qui se développait sur l'autoroute 13 ce soir-là », a déclaré M. Gagné. « Plus grave encore, et cela dans les deux organisations, il n'y a pas eu de prise en main par les gestionnaires d'un problème qui dépassait de beaucoup les capacités et les niveaux d'autorité des personnes directement sur le terrain qui, à toutes fins utiles, ont été laissées à elles-mêmes. »

« S'il est clair que la communication entre les différents intervenants a été un échec total, cela révèle du coup une lacune organisationnelle importante dans le processus de vigie et d'alerte en place au MTMDET et, aussi, à la SQ », a ajouté l'enquêteur.

Par ailleurs, le rapport démontre que, au-delà des constats principaux, une série de facteurs se sont conjugués pour produire une situation qui est devenue, dans la nuit du 14 au 15 mars, catastrophique pour les automobilistes immobilisés sur l'autoroute 13.

Au terme de la revue des nombreuses dysfonctions observées, le rapport propose 28 recommandations qui visent, pour la plupart, à renforcer la capacité des deux organisations à se mobiliser lorsque survient un événement qui demande une action urgente.

M. Gagné a tenu à indiquer que la réalisation de son mandat a été grandement facilitée par une collaboration et une ouverture exemplaires de toutes les personnes rencontrées. Il a aussi fait état de sa confiance dans la grande capacité du MTMDET et de la SQ à apporter les correctifs qui s'imposent.

Le rapport est disponible sur les sites Web du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et du ministère de la Sécurité publique.

