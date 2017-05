La Ville de Montréal investit 25 000$ dans la réalisation d'un projet de musique et de vidéo pour des jeunes vivant dans des habitations à loyer modique du quartier Ahuntsic







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté, lors de sa séance hebdomadaire, une résolution visant à octroyer un soutien de 25 000$ à L'Entre-Maisons Ahuntsic afin d'offrir des activités d'apprentissage de musique et de vidéo aux jeunes de 6 à 25 ans qui vivent dans les habitations à loyer modique (HLM) des secteurs Saint-Sulpice, André-Grasset et Meunier-Tolhurst, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ces activités sont réalisées dans des studios aménagés dans des HLM.

« C'est en offrant dans leur milieu de vie des activités populaires comme faire des séances d'enregistrement de musique et produire des vidéos que les intervenants de L'Entre-maisons Ahuntsic parviendront à démontrer aux jeunes participants l'importance de respecter ses engagements ainsi que les opinions d'autrui et de faire consensus autour d'un projet commun, qui sont des valeurs que la Ville de Montréal prône dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté et d'inclusion sociale. Celles-ci sont essentielles à la réussite scolaire et à un meilleur estime de soi », a indiqué le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« L'Entre-maisons Ahuntsic propose des activités de proximité qui rejoignent les jeunes tout en encourageant leur engagement dans leur quartier. Voilà un projet qui rejoint l'une des priorités de la Ville de Montréal en matière jeunesse, celle de maximiser les actions municipales en faveur du bien-être, du développement et du plein épanouissement de nos jeunes citoyens, en partenariat avec des organismes du milieu et les arrondissements », a précisé Mme Monique Vallée, responsable du développement social et communautaire ainsi que de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« En plus de rejoindre des jeunes dans leur propre milieu, ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision de notre plan d'action culturel. Ce partenariat entre les différents paliers gouvernementaux est un gage de succès pour la réussite ce projet », a ajouté le maire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, M. Pierre Gagnier.

L'Entre-Maisons Ahuntsic est un organisme communautaire à but non lucratif qui pratique des interventions de milieu dans les habitations à loyer modique d'Ahuntsic, tant auprès des jeunes que de leurs familles. L'organisme travaille de manière concertée avec les autres acteurs sociaux du quartier dans le but de favoriser le développement du pouvoir d'agir des personnes dans leur vie, leur milieu de vie et leur communauté.

