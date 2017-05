Des employés d'une usine de Chilliwack Cattle Sales condamnés à la prison pour cruauté animale







Le vidéo de Mercy For Animal résulte en la première peine de prison pour cruauté animale ; les provinces sont interpellées pour adopter le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers

VANCOUVER, le 18 mai 2017 /CNW/ - Pour la première fois dans l'histoire du Canada, trois anciens travailleurs de l'industrie laitière ont été condamnés à une peine d'emprisonnement pour abus et malveillance à la suite d'une enquête secrète menée par Mercy for Animals, une organisation de protection des animaux.

Plus tôt aujourd'hui, Jamie Visser et Chris Vandyke ont été condamnés à purger une peine de 60 jours en prison et Travis Keefer a écopé d'une peine de 7 jours en prison. Les trois individus peuvent avoir la garde ou le contrôle d'un animal pendant une période de trois ans. Ces condamnations exemplaires surviennent à la suite d'une enquête en caméra cachée réalisée par Mercy For Animals, un organisme international de protection des animaux.

Travis Keefer, Jamie Visser et Chris Vandyke sont d'anciens employés de l'usine de Chilliwack Cattle Sales, la plus grande usine de production laitière au Canada. Les séquences vidéo de Mercy For Animal montrent les trois contrevenants en train de battre sauvagement et torturer de manière cruelle des animaux. Ils ont plaidé coupable à un total de 18 chefs d'accusation de cruauté envers les animaux et trois chefs d'accusation pour avoir molesté un volatile.

En décembre dernier, l'usine de Chilliwack Cattle Sales et un de ses propriétaires ont été condamnés à des peines totalisant près de 350 000 $. Quatre autres employés ont aussi été condamnés et attendent leur procès qui aura lieu prochainement.

Mercy For Animals félicite la SPCA de la Colombie-Britannique ainsi que la Couronne pour leur travail inlassable qui a permis que justice soit rendue dans cette importante affaire.

Au moment de l'enquête, l'usine de Chilliwack Cattle Sales était un des principaux fournisseurs de Saputo, le plus important transformateur laitier au Canada. À la suite de discussions avec l'organisation Mercy For Animals, la direction de Saputo a adopté une nouvelle politique de tolérance zéro en matière de cruauté envers les animaux qui oblige sa chaîne d'approvisionnement mondiale à s'y conformer.

L'enquête a également incité la ministre de l'Agriculture de la Colombie-Britannique, Norm Letnick, à modifier la Loi sur la prévention de la cruauté envers les animaux de la Colombie-Britannique pour incorporer le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. Ce Code énonce des lignes directrices minimales concernant le traitement et le bien-être des vaches de l'industrie laitière canadienne.

Mercy For Animals demande maintenant à toutes les provinces d'inclure le Code de pratique de l'industrie laitière dans les législations sur la cruauté envers les animaux. En lui donnant force de loi, le Code pourra établir des exigences de base afin que les vaches laitières reçoivent un minimum de soins et soient humainement prises en charge.

« Les abus envers les animaux sont très répandus dans les méga-fermes et l'industrie laitière n'y fait pas exception », a déclaré Krista Hiddema, vice-président de Mercy For Animals au Canada. « Ce n'est pas un cas isolé, mais bien une problématique qui touche toute l'industrie laitière. Ce cas illustre le besoin pour la classe politique de protéger les animaux d'élevage contre la cruauté extrême en donnant force de loi au Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, et ce dans toutes les provinces. »

Pour voir la video de l'enquête en caméra cachée, visitez CanadaDairy.MercyForAnimals.org.

SOURCE Mercy For Animals

