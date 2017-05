Guesty obtient un financement de série A d'un montant de 3 millions USD







WALNUT, Californie, May 18, 2017 /PRNewswire/ --

Guesty, le fournisseur d'une plateforme de bout-en-bout destinée aux gestionnaires immobiliers actifs dans le secteur de la location à court terme, a annoncé plus tôt cette semaine avoir conclu un financement de série A d'un montant de 3 millions USD. Cet investissement était dirigé par Buran Venture Capital, rejointe par Magma Venture Partners (l'un des premiers investisseurs dans Waze) et AltaIR Capital. Le produit de ce tour de financement sera utilisé pour développer la société et sa couche exécutive, de même que pour alimenter sa croissance sur les marchés de la location de vacances à l'échelle mondiale.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/513185/Guesty_Logo.jpg )

S'appuyant sur sa vaste expérience dans le secteur de la location à court terme en tant que technologie la plus complète, avec des dizaines de milliers de propriétés gérées dans plus de 60 pays, Guesty apporte une approche unifiée de la gestion immobilière sur les marchés d'Airbnb et de la location de vacances. Son logiciel intuitif permet de gérer la totalité des données sur les clients, les réservations et les annonces de différents sites de réservation au sein d'une unique plateforme. Guesty soutient les sociétés de gestion immobilière de toutes tailles, qu'elles soient en charge de seulement quelques annonces ou de centaines de propriétés, tout en améliorant la performance de leur gestion et en leur offrant automatisation et consolidation. Sa solution tout-en-un aide à accroître les taux de conversion et les bénéfices en réduisant le temps consacré à des tâches fastidieuses et en investissant dans la création des sources de revenus supplémentaires pour la société.

« Ce nouveau financement va alimenter la croissance de Guesty. Nous visons à atteindre nos objectifs et à maintenir notre statut de leader du secteur de la location de vacances », a déclaré Amiad Soto, PDG et cofondateur de Guesty. « L'intégralité de l'écosystème des locations de vacances est en train de grandir, les canaux OTA continuent à se développer et de plus en plus de sociétés de gestion immobilières sont en train de s'établir. Cela entraîne une augmentation de la demande pour une solution de gestion immobilière holistique, et c'est là que Guesty entre en jeu. »

À propos de Guesty

Guesty est une plateforme basée sur le cloud conçue pour simplifier les opérations des gérants immobiliers et permettre la gestion d'annonces de plusieurs comptes Airbnb et autres canaux de réservation. La solution de la société fournit un logiciel de gestion immobilière (PMS - Property Management Software) et des services de gestion de canaux, de boîte de messagerie unifiée, d'automatisation, de traitement des paiements, de création de site Internet et de communication avec Guesty 24h/24, 7j/7, le tout au sein d'une offre unique. La société a été fondée en 2013 par Amiad Soto et Koby Soto et possède des bureaux à Walnut (Californie) et Tel Aviv. Appartenant à Ycombinator, Guesty est soutenue par Magma Venture Partners, Buran Venture Capital et AltaIR Capital.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.guesty.com

Contact auprès des médias

Rotem Ben-Meir

Directeur du marketing

rotem@guesty.com



Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 07:41 et diffusé par :