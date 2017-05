L'Oréal Paris celebre 20 ans de cinema et de beaute a Cannes







L'Oréal Paris souffle sa 20ème bougie de partenariat en tant que maquilleur officiel, lors de la 70ème cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes.

L'Oréal Paris entame dès aujourd'hui sa célébration de la beauté et du cinéma avec le public Cannois, sur la plage L'Oréal Paris.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/512439/Loreal_Paris_Cinema_Club.jpg )



A l'occasion de ses deux décennies de partenariat en tant que maquilleur official, L'Oréal Paris inaugure aujourd'hui son cinéma en plein air gratuit et ouvert au public pour célébrer la femme au cinéma, avec six des actrices ambassadrices de la marque. Cette dernière ouvre également une boutique éphèmère pour les participants du Festival, et offre au monde les tous premiers looks beauté Red Carpet sous la direction créative de la nouvelle directrice make-up internationale, Val Garland. Cette 70ème édition du festival accueille également la toute nouvelle égérie L'Oréal Paris, la jeune et talentueuse actrice Elle Fanning, qui fera ses débuts sur le tapis rouge dès le 17 mai.

Lors de la deuxième semaine, la marque célèbrera son Canniversaire avec une soirée L'Oréal Cinéma Club. L'occasion pour les invités de fêter 20 ans de collaboration avec le Festival de Cannes.

Cannes 2017 sera place sous le signe de la beauté !

JOUR APRES JOUR: LA BEAUTE DANS LE FESTIVAL: L'OREAL PARIS A CANNES 2017

Du 17 au 22 Mai, La Célébration de la Beauté et du Cinéma: L'Oréal Paris Illumine le grand écran avec l'ouverture de son cinéma en plein air, accessible au grand public sur la plage du Martinez.

De la soirée d'ouverture avec Julianne Moore le soir du 17 mai au 22 mai, une actrice égérie L'Oréal Paris, dont Elle Fanning nouvelle égérie internationale, présentera, chaque soir, son choix de film iconique au public.

17 Mai: Julianne Moore présentera Maps to the Stars, 2014, Prix d'interprétation Féminine du Festivale de Cannes: 1h,52 minutes.

18 Mai: Susan Sarandon présenetra Thelma and Louise, 1991, Hors Competition: 2h,10 minutes.

19 Mai: pour son premier role d'ambassadrice, Elle Fanning présentera Ginger & Rosa: 1h,30 minutes.

20 Mai: Aishwarya Rai présentera Devdas, 2002, Hors Coméptition: 3h,5 minutes.

21 Mai: Andie MacDowell présentera Sexe, Mensonges et Vidéos, 1989, Palme d'Or: 1h,40 minutes.

22 Mai: Eva Longoria présentera Lowriders, 2017, projeté au cinéma L'Oréal Paris peu de temps après sa sortie mondiale le 12 Mai dernier: 1h,39 minutes.

En partageant l'expérience du Festival de Cannes au grand public, sans accréditations requises, le cinéma en plein air de L'Oréal Paris diffusera les films en même temps que les projections officielles du Palais des Festivals, sur la plage du Martinez. Rendez vous sur les réseaux sociaux de L'Oréal Paris pour découvrir comment gagner vos tickets pour assister à ces séances inoubliables.

DU 17 AU 28 MAI: LA BOUTIQUE EPHEMERE L'ORÉAL PARIS 100% MAKEUP

La première boutique immersive et éphémère de L'Oréal Paris est maintenant ouverte ! Accessible tous les jours pendant la durée du festival, 100% dédiée au maquillage, les festivaliers pourront découvrir les nouvelles tendances beauté, mais aussi l'expertise L'Oréal Paris en matière de création et d'innovations. Ils auront aussi accès aux nouvelles créations des looks Red Carpet réalisés par la nouvelle directrice make up internationale Val Garland, l'artiste anti-conformiste à l'origine des looks les plus audacieux dans le monde de la beauté, et aujourd'hui à Cannes. Tout premier magasin éphémère L'Oréal Paris à Cannes, cette boutique spécialisée offre une expérience de vente au détail digital avec les applications Nail Genius et Makeup Genius et propose d'autres services et conseils de nos make-up artists L'Oréal Paris formés dans notre boutique à Paris. Cette boutique éphémère offre aussi l'opportunité de rencontrer les actrices et ambassadrices L'Oréal Paris et de gagner des tickets pour le festival.

24 Mai: LA SOIREE CANNIVERSAIRE, L'OREAL PARIS CINEMA CLUB

Deux décennies de partenariat, ça se fête ! Le 24 Mai, L'Oréal Paris organise sa plus grosse soirée Cannoise, avec les plus grands noms du cinéma et de la beauté, conviés à la fête. Une soirée durant laquelle le cinema prend vie, et différentes scénographies, projections et autres installations célébrent le 7ème art, avec en parallèle une répresentation et spectacle exclusifs. Dans la liste des invités, on compte notamment Eva Longoria, Bianca Balti, Barbara Palvin, Doutzen Kroes, Lara Stone, Maria Borges, Irina Shayk, Kristina Bazan, Alexina Graham, Neelam Gill et Léna Meyer Landrut ainsi que Marlon Teixeira; et le créateur de mode, Olivier Rousteing.

25 Mai: AMFAR CINEMA CONTRE LE SIDA: L'AGE D'OR D'HOLLYWOOD

Une fois encore partenaire beauté officiel de la plus grande collecte de fond, les artists beauté L'Oréal Paris, hair et make-up, vont apporter de la beauté dans l'Age d'Or d'Hollywood. Ce thème du 70ème anniversaire sera interprété sur 40 mannequins, dont les égéries L'Oréal Paris, qui fouleront le podium de la charité à l'Hotel du Cap-Eden Roc. Cette année la liste comporte les noms les plus demandés, dont les ambassadrices Doutzen Kroes, Bianca Balti, Barbara Palvin, Irina Shayk, Lara Stone, Maria Borges, Alexina Graham, Kristina Bazan, Neelam Gill et Marlon Teixeira, figurant parmis les coprésidents amfAR's. Cet évènement rassemble les stars du cinema et de la mode dans un souci de sensibilisation de la lutte contre le SIDA, et de collecter des fonds à ce sujet. La soirée sera animée par Eva Longoria, et soutenue par l'iconique éditrice mode, Carine Roitfeld.

DU 17 MAI AU 24 MAI: LES DEBUTS SUR LE RED CARPET

Chaque jour, de la cérémonie d'ouverture à celle de clôture, L'Oréal Paris réaffirme son engagement envers la diversité et le cinéma, en continuant à promouvoir les talents exceptionnels. Cette année, Elle Fanning, le nouveau visage de L'Oréal Paris, Deepika Padukone, star bollywoodienne récompensée, et Guan Xiaotong, jeune actrice chinoise de 19 ans, feront leurs débuts au festival pour L'Oréal Paris, représentant la marque pour le public international à Cannes mais aussi dans leur pays. Le mannequin avant-gardiste d'origine angolaise, Maria Borges, représentera la marque pour la première fois lors de cette 70ème édition.

