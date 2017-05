Les panneaux solaires de Trina Solar alimentent la ferme Sunshine Coast Solar Farm







CHANGZHOU, Chine, le 15 mai 2017 /CNW/ -- La ferme solaire Sunshine Coast Solar Farm de 15 mégawatts (MW), située à Valdora, alimentée par des panneaux de Trina Solar est en voie de devenir entièrement opérationnelle d'ici le milieu de 2017.

Photo : http://wx3.sinaimg.cn/mw690/b958d2b7ly1fflr595j5oj21kw16okjo.jpg

La ferme Sunshine Coast Solar Farm permet au Sunshine Coast Council de devenir le premier gouvernement local en Australie à compenser 100 pour cent de sa consommation d'électricité dans toutes ses installations grâce à l'énergie renouvelable. Cette ferme, qui appartient en totalité au conseil, devrait permettre à cet organisme d'économiser jusqu'à 22 millions de dollars, après les frais ultérieurs, sur une période de 30 ans, en fonction du prix actuel de l'électricité.

Downer a décroché le contrat afin de concevoir, construire, opérer et maintenir la ferme solaire Sunshine Coast Solar Farm et a choisi Trina Solar afin de fournir 57 000 pièces de modules de panneaux solaires photovoltaïques Duomax PEG14 315 W.

La ferme se place au cinquième rang des plus grandes installations solaires du pays; elle est située à Valdora, sur un terrain de 24 hectares exposé à de forts vents et à des conditions météorologiques extrêmes, telles que des cyclones. Afin de minimiser ces conditions, le module Duomax a été sélectionné à cause de ses solides propriétés mécaniques qui peuvent résister aux conditions climatiques les plus sévères; il continue de connaître un des meilleurs rendements de l'industrie et sa garantie correspond à la durée de vie de 30 ans prévue pour la ferme solaire. Le module Duomax offre une architecture unique en son genre qui fait appel à une technologie bi-verre sans armature qui permet une meilleure fiabilité et un meilleur rendement. Grâce à son taux de dégradation moins élevé, le produit est conçu spécifiquement afin d'améliorer le coût moyen actualisé de l'électricité du projet, en plus d'offrir des économies en matière des coûts d'équilibre du système, ce qui en fait l'option de choix des développeurs de projets.

Mme Helena Li, présidente, Asie-Pacifique et Moyen-Orient, Trina Solar déclare : « Il nous fait grand plaisir de collaborer à nouveau avec Downer afin d'accomplir ce point tournant de l'industrie des services d'utilité en Australie - la ferme Sunshine Coast Solar Farm est l'un des premiers projets à être réalisés au sein du système de 1500V. Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle afin d'aider la région à effectuer une transition vers une économie d'énergie propre. »

« Nous sommes heureux d'approfondir nos rapports avec des partenaires tels que Trina Solar afin de réaliser des projets renouvelables à grande échelle, tout en maintenant notre position de chef de file dans le domaine de l'énergie renouvelable, » explique Trevor Cohen, directeur exécutif chez Downer Utilities.

À son point culminant, la ferme Sunshine Coast Solar Farm sera en mesure de générer 15 000 kilowatts d'électricité à partir du soleil. Ceci permettra d'alimenter les immeubles administratifs du conseil, les centres aquatiques, les sites communautaires et de spectacles, ainsi que les parcs, bibliothèques, galeries d'art et installations sportives. L'électricité générée sur une période d'une année est suffisante afin d'alimenter environ 5 000 foyers.

À propos de Trina Solar Limited

Trina Solar Limited est un chef de file mondial dans le domaine des modules, solutions et services photovoltaïques. Fondée en 1997 à titre d'intégrateur de systèmes photovoltaïques. Aujourd'hui, Trina Solar procure des solutions d'énergie intelligente par le biais d'installateurs, de distributeurs et de développeurs à l'échelle mondiale. L'entreprise a décroché son titre de chef de file de l'industrie grâce à l'excellence de son innovation, à la qualité supérieure de ses produits, à ses capacités à intégration verticale et à sa gérance de l'environnement. Pour plus d'information, veuillez consulter le site http://www.trinasolar.com/.

SOURCE Trina Solar Limited

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 16:27 et diffusé par :