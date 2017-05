Le gouvernement du Canada annonce une nouvelle étape dans la réalisation du parc urbain national de la Rouge







OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - La ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, et le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, ont annoncé qu'une étape importante avait été franchie dans la réalisation du parc urbain national de la Rouge. Il s'agit en effet d'un transfert de 21 km2 de terres, appartenant à Transports Canada, à Parcs Canada. Grâce à ce transfert, Parcs Canada possède et gère désormais plus de la moitié des 79,1 km2 de terres sélectionnées pour la Rouge.

En 2015, Transports Canada effectuait un premier transfert de 19,1 km2 de terres à Parcs Canada, ces dernières formant les toutes premières terres du parc urbain national de la Rouge. Des ententes de transfert existent pour l'acquisition de terres avec les villes de Toronto, Markham et Pickering, les municipalités régionales de York et de Durham, ainsi que l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région. Le gouvernement de l'Ontario a aussi réaffirmé son engagement de travailler en collaboration avec le gouvernement du Canada à la protection de la Rouge et au transfert de ses terres, afin de mener à bien le projet du premier parc urbain national du Canada.

Le projet de loi C-18, qui a été présenté à la Chambre des communes en juin 2016 et qui est à l'étude au Sénat, modifie la Loi sur le parc urbain national de la Rouge afin de protéger le patrimoine et les écosystèmes importants de la Rouge, en plus de déterminer que l'intégrité écologique constitue la priorité en matière de gestion du parc.

L'annonce d'aujourd'hui signifie que le regroupement des terres du premier parc urbain national du Canada est pratiquement terminé, concrétisant ainsi le rêve de créer un parc urbain national s'étendant du lac Ontario à la moraine d'Oak Ridges.

Parcs Canada gère l'un des plus beaux et les plus vastes réseaux d'aires protégées naturelles et culturelles du monde. Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada permettent aux Canadiens et aux Canadiennes de découvrir leur patrimoine et leur histoire de façon toute spéciale, et à ce titre, ils joueront un rôle important dans les célébrations du 150e anniversaire du Canada.

Citations

« La vision pour le parc urbain national de la Rouge est de rassembler plusieurs ordres de gouvernement, des Autochtones, des agriculteurs, des agents de protection de la nature et de nombreuses autres personnes et organisations dévouées. Je suis très heureuse que notre gouvernement franchisse cette nouvelle étape en vue d'achever le parc urbain national de la Rouge, grâce à ce transfert de terres de Transports Canada. Alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération, j'invite les Canadiennes et les Canadiens à découvrir la science, l'histoire et la splendeur naturelle du tout premier parc urbain national au pays. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Transports Canada est fier de contribuer à l'agrandissement du parc urbain national de la Rouge par un second transfert de terres à Parcs Canada. La préservation de ces terres importantes et historiques permettra aux Canadiens et Canadiennes et aux visiteurs du monde entier de découvrir notre patrimoine écologique et agricole unique. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Une fois terminé, le parc urbain national de la Rouge couvrira une superficie de plus de 79 km 2 , ce qui en fera l'une des plus grandes aires protégées du monde en milieu urbain, 19 fois plus grande que le parc Stanley de Vancouver et 22 fois plus grande que Central Park à New York .

. Depuis la création du parc urbain national de la Rouge, Parcs Canada a travaillé avec les agriculteurs du parc, des partenaires autochtones, des groupes scolaires et des organisations pour mener à bien 31 projets de conservation et de mise en valeur agricole dans le parc, a restauré plus de 32 hectares de zones humides et 20 hectares de forêt, a planté plus de 38 000 plantes indigènes et a remplacé les haies des fermes par des plantes indigènes. Au cours des trois dernières années, Parcs Canada a travaillé avec le zoo de Toronto pour élever et relâcher dans le parc 113 bébés tortues mouchetées menacées.

et de du parc, plusieurs centres d'éducation et d'orientation, des installations destinées aux visiteurs et des panneaux d'interprétation et de signalisation seront ajoutés dans le parc urbain national. Parcs Canada prévoit aussi agrandir de façon importante le réseau de sentiers du parc et de les relier à des sentiers extérieurs situés dans les villes de , et ainsi que dans le canton d' . Dans le cadre des célébrations de Canada 150, Parcs Canada proposera plus de 300 activités publiques gratuites à la Rouge, notamment l'observation des grenouilles, des promenades guidées hebdomadaires, une Journée de l'art dans le parc, le Festival des randonnées automnales, BioBlitz Canada, l'Initiation au camping, Saveurs du sentier, Repères 2017 et bien d'autres.

