Lancement de la série d'événements Bioblitz Canada 150 sur la Colline pu Parlement

OTTAWA, ON--(Marketwired - 12 mai 2017) - Le 16 mai prochain marquera le début d'une nouvelle initiative pancanadienne, alors que le projet Signature Bioblitz Canada 150 sera lancé à même la Colline du Parlement. Dirigée par la Fédération canadienne de la faune, en plus de ses 60 groupes partenaires, la série d'événements BioBlitz mobilisera des milliers de Canadiens d'un bout à l'autre du pays en 2017, afin qu'ils puissent célébrer notre patrimoine naturel.

Le lancement de cette série se tiendra sous forme de BioBlitz démonstratif, alors que des équipes formées de parlementaires, d'experts scientifiques, d'écologistes et de naturalistes prendront l'égoportrait de la nature - de la Colline! Possédant seulement 45 min pour arpenter les pentes boisées et le cours d'eau, cette course amicale permettra aux équipes de faire l'inventaire des espèces, tout en découvrant l'habitat naturel de ce lieu historique.

« Ce projet fascinant nous aidera à éveiller notre conscience environnementale. Profitons de Canada 150 pour célébrer la beauté naturelle de notre pays et en apprendre davantage sur les espèces sauvages canadiennes, une source inestimable de richesse », a déclaré l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

« BioBlitz Canada 150 inspirera tous les citoyens à devenir citoyens-scientifiques cette année », a ajouté Rick Bates, directeur général de la Fédération canadienne de la faune. « Tous les Canadiens, dont nos membres du Parlement, experts ou nouveaux adeptes à la découverte d'espèces sauvages, peuvent contribuer à la vraie science en 2017, vers l'avenir du patrimoine naturel canadien. »

L'invitation sera ainsi lancée le 16 mai prochain par l'honorable ministre des Sciences Kirsty Duncan, la sénatrice indépendante Rosa Galvez et les débutés; William Amos (PLC), Richard Cannings (NPD), Elizabeth May (PVC), Robert Sopuck (PCC), alors qu'ils démontreront ce qu'est une activité BioBlitz et comment les Canadiens peuvent s'unir en 2017 pour explorer la richesse de la biodiversité.

En 2017, 35 BioBlitz prendront place à travers le pays. Les villes de Régina, Toronto, Vancouver, Québec et Halifax seront l'hôte de 5 événements phares, puis 20 blitz communautaires et 10 blitz scientifiques intensifs verront le jour également d'un océan à l'autre.

À travers la série d'événements BioBlitz Canada 150, de nouvelles données scientifiques seront générées et de nouvelles espèces seront documentées, contribuant à éclairer les choix à venir sur des questions comme les changements climatiques et la perte de biodiversité. Ces découvertes seront présentées au public canadien, gestionnaires de la faune, organisations de conservation, établissements d'enseignement et organismes gouvernementaux pour façonner les décisions de conservation et faire en sorte que ces espèces et espaces sauvages demeurent pour les générations à venir.

Pour plus d'information et pour suivre le déroulement des événements BioBlitz Canada 150 à travers le pays, consultez www.bioblitzcanada.ca

À propos de la Fédération canadienne de la faune:

La Fédération canadienne de la faune (FCF) est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif voué à la sensibilisation et à l'appréciation de notre monde naturel. En diffusant des connaissances sur les répercussions humaines sur l'environnement, en menant des recherches, en élaborant et en exécutant des programmes d'éducation, en promouvant l'utilisation durable des ressources naturelles, en recommandant des changements aux politiques et en coopérant avec des partenaires partageant les mêmes idées, la FCF encourage un avenir auquel les Canadiens peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.cwf-fcf.org.

À propos de BioBlitz Canada:

BioBlitz Canada est un partenariat national des principales organisations de conservation, d'éducation et de recherche qui a pour objectif de documenter la biodiversité du Canada en rapprochant le public de la nature dans le cadre d'une étude participative de la vie dirigée par des scientifiques d'un océan à l'autre et d'assurer que ces importantes informations puissent servir à la science actuelle et future, par l'intermédiaire d'un accès libre à tous. Sa vision est d'encourager les Canadiens à se rapprocher de la nature et à en apprendre davantage à son sujet, que ce soit dans le cadre de leur propre jardin ou dans celui des plus importants sites écologiques au Canada.

