Les oiseaux migrateurs sont à l'honneur dans la région de la capitale







L'art pour sensibiliser la population à la cause des oiseaux migrateurs.

GATINEAU, QC, le 11 mai 2017 /CNW/ - Patrimoine canadien et Environnement et Changement climatique Canada s'unissent pour proposer des façons novatrices et originales de sensibiliser la population à une cause importante : la conservation des oiseaux migrateurs. Les résidants de la région de la capitale du Canada et les touristes peuvent ainsi visiter Aux oiseaux, la nouvelle exposition d'art public. De plus, le public est invité à participer à un atelier d'art gratuit qui se déroulera à proximité, soit la bibliothèque de la Maison du Citoyen, le samedi 13 mai.

L'exposition Aux oiseaux est installée sur la rue Laurier, entre les rues Victoria et Hôtel-de-Ville, à Gatineau, depuis quelques semaines. Elle présente des reproductions d'oeuvres d'étudiants de la Faculté des arts de l'Université Mount Allison, à Sackville, au Nouveau-Brunswick. Le projet est une collaboration entre l'Université Mount Allison, le Service canadien de la faune d'Environnement et Changement climatique Canada et Patrimoine canadien. Il souligne le 100e anniversaire de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, une mesure visant à protéger des centaines d'espèces (canards, oies, colibris, pics-bois, parulines, etc.) qui migrent chaque année partout en Amérique. Par leurs créations, les étudiants soulignent l'importance de cette législation, tout en révélant la beauté et la délicatesse des oiseaux.

L'exposition temporaire Aux oiseaux est présentée dans le cadre du programme Art dans la capitale, qui fait la promotion de l'art public urbain et met en vitrine le talent artistique canadien. Elle se terminera en décembre 2017.

Citations

« Nous sommes très fiers de cette collaboration avec le Service canadien de la faune d'Environnement et Changement climatique Canada. L'art public est une belle façon de promouvoir une cause importante comme celle des oiseaux migrateurs et il donne à des artistes la chance d'exposer leurs oeuvres. Nous sommes choyés d'avoir des artistes aussi talentueux au Canada, et j'invite les résidants et les visiteurs à visiter cette magnifique exposition. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Les oiseaux migrateurs inspirent les artistes depuis toujours. Il est primordial de protéger notre biodiversité pour continuer à pouvoir admirer nos oiseaux. J'invite le public à aller voir ces oeuvres et à s'engager à son tour à protéger les oiseaux comme nous le faisons depuis 100 ans. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre d'Environnement et Changement climatique Canada

Les faits en bref

La liste complète des oeuvres et des artistes de l'exposition Aux oiseaux figure sur le site Web de Patrimoine canadien.

figure sur le site Web de Patrimoine canadien. L' atelier d'art gratuit offert par le Service canadien de la faune le samedi 13 mai, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Des séances seront offertes à 13 h, à 14 h 15 et à 15 h 30. Aucune expérience n'est requise. Les places sont limitées et il faut s'inscrire par courriel à ec.oiseauxmigrateurs-migratorybirds.ec@canada.ca

offert par le Service canadien de la faune le samedi 13 mai, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Des séances seront offertes à 13 h, à 14 h 15 et à 15 h 30. Aucune expérience n'est requise. Les places sont limitées et il faut s'inscrire par courriel à ec.oiseauxmigrateurs-migratorybirds.ec@canada.ca La Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs a été adoptée en 1917.

a été adoptée en 1917. La Journée mondiale des oiseaux migrateurs a lieu le deuxième samedi du mois de mai au Canada et aux États-Unis.

