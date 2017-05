Les actionnaires d'Immunotec approuvent l'arrangement avec 1111267 B.C. Ltd.







VAUDREUIL-DORION, QUEBEC--(Marketwired - 11 mai 2017) - Immunotec inc. (TSX CROISSANCE:IMM), une société de vente directe et un chef de file dans le secteur de la nutrition (« Immunotec » ou la « Société ») a annoncé que les actionnaires d'Immunotec ont approuvé lors d'une assemblée extraordinaire de ses actionnaires tenue aujourd'hui (l' « assemblée ») l'opération de fermeture par voie de plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement ») préalablement annoncée et visant Immunotec, 1111267 B.C. Ltd. et Immuno Holding, S.A. de C.V.

Des actionnaires représentant 98,88% des suffrages exprimés à l'assemblée ont voté en faveur de l'adoption de la résolution spéciale afin d'approuver l'arrangement en vertu des termes d'une convention d'arrangement intervenue entre les parties le 22 mars 2017.

La réalisation de l'arrangement demeure assujettie à l'approbation de la Cour supérieure du Québec et au respect d'autres conditions usuelles ou à la renonciation à celles-ci. Il est présentement anticipé que l'arrangement sera complété en mai 2017.

De plus amples renseignements sur l'arrangement sont présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 13 avril 2017 qui peut être consultée sous le profil d'Immunotec à www.sedar.com.

À propos d'Immunotec

Immunotec est une entreprise canadienne qui développe, fabrique, met en marché et vend des produits nutritifs basés sur la recherche par l'entremise de canaux de vente directe aux consommateurs au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en République dominicaine, au Royaume-Uni et en Irlande. L'entreprise offre une gamme complète de produits de nutrition, de soins de la peau et de bien-être, qui visent la santé, la gestion du poids, l'énergie et la forme physique. Consultez le site www.immunotec.com pour en savoir plus.

La Société dépose ses documents d'information continue dans la base de données SEDAR à www.sedar.com et sur le site Web de l'entreprise à www.immunotec.com. Les actions ordinaires de l'entreprise sont cotées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IMM. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'engagent leur responsabilité à l'égard de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, de l'« information prospective ») au sens des lois en valeurs mobilières applicables. L'information prospective se reconnaît souvent, mais pas toujours, par l'utilisation de mots tels que « prévoir », « croire », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « cibler », « projeter », « pourrait », « devra », « devrait » ou des mots similaires laissant entendre la possibilité d'issues futures ou un libellé laissant entendre la possibilité de perspectives données.

L'information prospective incluse dans le présent communiqué est fondée sur les croyances actuelles de la Société ainsi que sur les hypothèses posées par la Société et sur l'information dont elle dispose actuellement. Bien que la Société considère que ces hypothèses sont raisonnables en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement, elles pourraient se révéler inexactes.

De par sa nature, l'information prospective incluse dans le présent communiqué comporte des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et des risques que les prédictions, les prévisions, les projections et d'autres informations prospectives ne soient pas atteintes. Le lecteur est mis en garde quant au fait de ne pas se fier indûment à la présente information prospective étant donné que divers facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats actuels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à l'obtention de l'approbation de la Cour supérieure du Québec. Les informations prospectives comprennent aussi des énoncés concernant les expectatives d'Immunotec concernant le moment et l'issue de l'arrangement proposé et la capacité des parties de réaliser l'arrangement. Il ne peut y avoir aucune assurance que l'arrangement proposé sera réalisé ou qu'il sera réalisé aux termes et conditions prévues dans ce communiqué de presse. Le lecteur est mis en garde quant au fait que la liste de facteurs qui précède pouvant avoir une incidence sur les résultats futurs n'est pas exhaustive. Pour obtenir des renseignements à l'égard d'autres risques et incertitudes connus et d'autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans l'information prospective, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction la plus récente d'Immunotec, qu'on peut consulter à www.sedar.com. Lorsqu'ils se fient à de l'information prospective pour prendre des décisions relativement à Immunotec, les investisseurs et d'autres personnes devraient considérer soigneusement les facteurs qui précèdent et d'autres incertitudes et événements potentiels. En outre, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est donnée à la date du présent communiqué, et la Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser l'une ou l'autre des informations prospectives, que ce soit par suite d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autrement, sauf comme cela peut être requis par les lois applicables. L'information prospective contenue dans le présent communiqué renvoie expressément à cette mise en garde.

