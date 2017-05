Inondations à Pierrefonds-Roxboro - Centre d'aide aux sinistrés à l'école Pierrefonds Comprehensive High School







PIERREFONDS-ROXBORO, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro tient à informer les résidents confrontés à la crue des eaux et aux inondations qu'ils peuvent se rendre au Centre d'aide aux sinistrés, situé à l'école Pierrefonds Comprehensive High School, ouvert 24 heures par jour pour une durée indéterminée. À ce centre, les équipes de bénévoles de la Croix-Rouge accueillent les sinistrés, se chargent de reloger les familles dans les hôtels des environs, octroient des bons échangeables pour les repas, en plus d'offrir du soutien et du réconfort. Il est important de noter que la seule façon d'accéder au centre est par la rue Anselme-Lavigne puis la rue Richmond.

L'arrondissement met également à la disposition des citoyens des stationnements alternatifs aux adresses suivantes:

Parc Grier , 5760, rue Meloche

, 5760, rue Meloche Parc de Dauville, rue de Riva Bella

Parc Château Pierrefonds , 15928, boulevard Gouin Ouest

, 15928, boulevard Gouin Ouest Parc du Boisé, 14e Rue, 9e avenue et rue du Boisée

Rappels aux sinistrés

Vous vous sentez en danger ou devez quitter votre résidence, composez le 9-1-1

Vous êtes en situation de détresse psychologique, vous avez peur, vous êtes inquiet? Composez le 8-1-1 (Info-Santé et Info-Social)

Une infirmière d'Info-Santé ou un intervenant social d'Info-Social répondra à vos questions, vous donnera des conseils éclairés et vous orientera, au besoin, vers la bonne ressource du réseau de santé et des services sociaux. Le service est gratuit et confidentiel, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Aide financière aux sinistrés

Une aide financière du gouvernement du Québec est offerte aux locataires et propriétaires de résidences, aux entreprises et aux organismes ayant été affectés ou ayant prêté assistance lors des inondations. Il est également possible d'obtenir un soutien financier pour les matériaux et la main-d'oeuvre requis pour protéger une résidence. En savoir plus ville.montreal.qc.ca/csc

Quoi faire en cas d'inondation

L'arrondissement rappelle à la population les précautions à prendre en cas d'inondation :

Tenez-vous informé de la situation.

Suivez les consignes des intervenants d'urgence.

Quittez votre domicile si le niveau d'eau vous y oblige ou si les autorités vous le demandent.

Emportez votre trousse de survie, des vêtements chauds et des imperméables ainsi que les papiers d'identité de tous les occupants.

Évitez de vous déplacer en véhicule dans une région inondée.

Soyez prudent avec l'utilisation des pompes à essence ou au propane.

Pour de renseignements à ce sujet, visitez ville.montreal.qc.ca/sim/actualites/utilisation-de-pompes-essence-ou-au-propane

Qualité de l'eau potable

La Ville de Montréal souhaite rassurer les citoyens touchés par les inondations. Les citoyens peuvent consommer l'eau du robinet sans crainte s'ils sont alimentés par le réseau de distribution de la Ville de Montréal.



Dans les zones inondées, si l'eau provient d'un puits individuel, elle est non potable. La Direction de santé publique recommande de faire bouillir l'eau à gros bouillons une minute avant de la consommer. Attendez un minimum de 10 jours après le retrait définitif des eaux d'inondation avant de désinfecter le puits et de faire analyser l'eau.

« Je tiens à réitérer que notre priorité est d'assurer la sécurité de nos citoyens, de bien les diriger, notamment vers le centre d'aide aux sinistrés, où les bénévoles de la Croix-Rouge les prendront en charge, répondront à leurs questions », de déclarer le maire de l'arrondissement, Dimitrios (Jim) Beis. J'aimerais aussi rappeler que les citoyens sinistrés peuvent aussi obtenir de l'information sur le site Internet de l'arrondissement (ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro) ou sur notre nouvelle page facebook », d'ajouter M. Beis.

Hébergement gratuit pour animaux de compagnie

L' Hôpital vétérinaire de Pierrefonds (15723, Boul. Pierrefonds, 514 626-9890) peut accueillir des petits chiens et chats. Par contre, les citoyens doivent d'abord téléphoner avant de s'y rendre. Si possible, apportez la nourriture, médicaments, vitamines et autres produits. Tous les détails vous seront fournis au Centre d'aide aux sinistrés qui vous accueillera au moment de l'évacuation. La SPCA a aussi rendu des espaces disponibles moyennant certains frais.

Offre d'aide des citoyens et bénévoles

Les citoyens qui souhaitent offrir leur aide peuvent donner leur nom et coordonnées à l'adresse courriel pierrefonds-roxboro@ville.montreal.qc.ca) ou en composant le 311.

Consultez le site de la sécurité civile de Montréal pour obtenir tous les renseignements relatifs à l'état d'urgence. L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro vous invite également à visiter régulièrement son site Internet à ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro, où des mises à jour de la situation seront diffusées selon l'évolution des inondations.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 10:08 et diffusé par :