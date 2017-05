La Fédération des cégeps remet le Prix du mérite à Gabriel Breton, Ibrahim Choukier et Guillaume Richard du Cégep Gérald-Godin







FINALE NATIONALE DE LA 25e ÉDITION DU CONCOURS SCIENCE, ON TOURNE!

MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la finale nationale de la 25e édition du concours scientifique et technique Science, on tourne!, qui a eu lieu les 5 et 6 mai au Cégep Garneau, M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, a remis le Prix du mérite, d'une valeur de 1000 $, à Gabriel Breton, Ibrahim Choukier et Guillaume Richard du Cégep Gérald-Godin. Le Prix du mérite récompense l'équipe s'étant le plus démarquée par la performance, l'ingéniosité, le design et la part de matériaux recyclés utilisés dans la construction de son engin, ainsi que par la présentation orale qu'elle en a faite.

Les participantes et les participants de la finale nationale devaient cette année relever le défi « Balle masquée » qui consistait à construire un engin autonome pouvant ramasser des balles de golf et les placer dans un contenant. Gabriel Breton, Ibrahim Choukier et Guillaume Richard ont relevé le défi avec brio et ont impressionné les juges avec leur engin baptisé « Le cauchemar de Tiger Woods ». Ingénieux, performant et constitué en partie de matières recyclées, cet engin a su surprendre par son élégance et sa robustesse.

25 ans de plaisir et de créativité scientifique!

« Les jeunes rassemblés à la finale et tous ceux qui participent année après année au concours sont d'une créativité sans bornes. Ils sont inspirants, passionnés, représentent un bel exemple de la persévérance dont les jeunes du collégial sont capables et prouvent définitivement que science et plaisir peuvent coexister. Nous sommes heureux de voir que 25 ans plus tard, le concours suscite toujours autant l'engouement des jeunes et du personnel des cégeps qui contribue à son organisation », a indiqué M. Tremblay.

Créé en 1992 par la Fédération des cégeps et organisé depuis 2010 par le Centre de démonstration en sciences physiques rattaché au Cégep Garneau, le concours Science, on tourne! célébrait son 25e anniversaire cette année. Accessible à tous, ludique et original, le concours a su remplir sa mission de favoriser, chez les jeunes des collèges, les membres du personnel ainsi que dans le public en général, une meilleure compréhension des différents aspects de la science et de la technologie, dans une perspective plus large de développement de la culture scientifique.

Mettre sur pied un concours comme Science, on tourne! requiert efforts et engagement. La Fédération des cégeps profite de cet anniversaire pour saluer tous les membres du personnel des cégeps qui s'engagent activement auprès des jeunes pour organiser le concours, ainsi que tous ceux qui y ont contribué au cours des 25 dernières années.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca.

