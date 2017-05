Excon Fuji Securities : Un ralentissement temporaire selon la Réserve fédérale américaine







- Excon Fuji Securities fait le point sur la plus récente annonce faite par la Réserve fédérale américaine (FED), qui prévoit que le ralentissement de la croissance n'est que temporaire

TORONTO, 4 mai 2017 /CNW/ -- Dans une récente déclaration publiée après la réunion de la FED en mai, on suggérait d'adopter un modèle d'investissement commercial plus ambitieux et on prévoyait une croissance constante des dépenses des ménages.

Le PIB des États-Unis a augmenté au premier trimestre pour se chiffrer à 0,7 % -- l'un des taux les plus faibles depuis le T1 de 2014.

La remarque la plus importante faite par Excon Fuji Securities indique que la Réserve fédérale américaine prévoyait que le ralentissement marqué de l'économie américaine n'était que temporaire.

Cela a soulevé des inquiétudes, puisque la FED a seulement relevé ses taux à trois reprises dans la dernière décennie, soit depuis la crise immobilière de 2007-2008. La hausse la plus récente est survenue en mars 2017.

Daniel Sharp, chef des échanges interentreprises à Excon Fuji Securities, fait remarquer : « Nous cherchons à dégager tout ce qui peut indiquer une hausse des taux en juin. On a indiqué procéder à des hausses graduelles, ce qui fait que notre perspective pour 2017 demeure inchangée. »

Le mandat de cinq ans de Janet Yellen prendra fin au début de l'année prochaine, et le président Trump devra pourvoir au moins cinq sièges au conseil d'administration de la FED.

Charles Hall, directeur des capitaux propres à Excon Fuji Securities, indique : « Nous sommes impatients de voir si la Réserve fédérale américaine va vraiment procéder à une hausse en juin, comme les données du marché le laissent croire. Nous pouvons seulement assister à un changement des rôles officiels dans les prochaines semaines qui pourrait mener vers une hausse. »

