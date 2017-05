Stella-Jones annonce les résultats de l'élection des administrateurs







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 mai 2017) - Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) a annoncé les résultats de l'élection des administrateurs par suite de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu aujourd'hui.

Tous les candidats proposés à titre d'administrateurs dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 17 mars 2017 ont été élus au moyen d'un vote à main levée. Au total 55 595 420 actions étaient représentées en personne ou par procuration à l'assemblée, représentant environ 80,21% des actions en circulation à la date de référence du 17 mars 2017.

Les procurations que la direction a reçues en vue de l'élection des administrateurs ont été exercées de la manière suivante : 47 089 472 votes par procuration ont été exercés en faveur de l'élection de Tom A. Bruce Jones, soit 85,30% des votes par procuration exprimés; 54 190 564 votes par procuration ont été exercés en faveur de l'élection de George J. Bunze, soit 98,16% des votes par procuration exprimés; 46 514 991 votes par procuration ont été exercés en faveur de l'élection de Gianni Chiarva, soit 84,26% des votes par procuration exprimés; 55 087 405 votes par procuration ont été exercés en faveur de l'élection de Katherine A. Lehman, soit 99,79% des votes par procuration exprimés; 55 087 014 votes par procuration ont été exercés en faveur de l'élection de James A. Manzi, Jr., soit 99,79% des votes par procuration exprimés; 49 035 618 votes par procuration ont été exercés en faveur de l'élection de Brian McManus, soit 88,83% des votes par procuration exprimés; 53 781 932 votes par procuration ont été exercés en faveur de l'élection de Nycol Pageau-Goyette, soit 97,42% des votes par procuration exprimés; 55 114 707 votes par procuration ont été exercés en faveur de l'élection de Simon Pelletier, soit 99,84% des votes par procuration exprimés; 39 766 890 votes par procuration ont été exercés en faveur de l'élection de Daniel Picotte, soit 72,04% des votes par procuration exprimés; et 55 003 595 votes par procuration ont été exercés en faveur de l'élection de Mary L. Webster, soit 99,64% des votes par procuration exprimés.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d'oeuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès des détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

