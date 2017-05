Des autorisations sont nécessaires pour réaliser certains travaux dans l'habitat du poisson







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle à la population que toute personne qui désire effectuer des travaux dans l'habitat du poisson, tels que l'aménagement d'infrastructures ou la stabilisation de talus, doit obtenir une autorisation auprès du Ministère si ces travaux ont lieu sur les terres du domaine de l'État.

Le fleuve Saint-Laurent et ses lacs fluviaux de même que plusieurs portions de rivière comme les rivières Richelieu, des Prairies, des Mille-Îles et Yamaska sont situées sur les terres du domaine de l'État. Afin de respecter la réglementation en vigueur qui vise à préserver les nombreuses espèces fauniques, les citoyens sont invités à communiquer avec leur municipalité et, si requis, avec le Ministère dès l'étape de la planification de leur projet.

Les travaux dans l'habitat du poisson font l'objet d'une surveillance par les agents de protection de la faune. Les citoyens qui entreprennent des travaux d'aménagement dans le littoral d'un cours d'eau sans avoir obtenu au préalable les autorisations requises, tel que le prévoit la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, peuvent être condamnés à une amende et même à défrayer les coûts de restauration de l'habitat endommagé ou détruit.

Toute l'information concernant les demandes d'autorisation est disponible à l'adresse suivante : http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/autorisations/aquatiques.jsp

Source :

Diane Lamarche

Conseillère en communication

Tél. : 514 873-2140, poste 240

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 11:10 et diffusé par :