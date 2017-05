RAPPEL/Stella-Jones Inc. : Assemblée Annuelle et Extraordinaire des actionnaires







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mai 2017) - Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Stella-Jones Inc. qui se tiendra à l'adresse suivante:

Hôtel Omni Mont-Royal Salon Pierre de Coubertin 1050, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) le jeudi 4 mai 2017 à 10 h 00 Les membres de la direction seront disponibles pour rencontrer les journalistes immédiatement après l'assemblée. NOUS ESPÉRONS AVOIR L'HONNEUR DE VOUS COMPTER PARMI NOUS.

Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d'oeuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès de détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et des applications maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

Visitez notre site web : www.stella-jones.com

STELLA-JONES TIENDRA UNE TÉLÉCONFÉRENCE POUR DISCUTER DES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

OUVERTE AUX : Analystes, investisseurs et autres personnes intéressées DATE : Le jeudi 4 mai 2017 HEURE : 13 h 30, heure de l'Est TÉL. : 647-788-4922(Pour tous les participants de Toronto et d'outre-mer) 1-877-223-4471(Pour tous les autres participants d'Amérique du Nord)

LE COMMUNIQUÉ SERA DIFFUSÉ PAR MARKETWIRED LE JOUR MÊME DE LA TÉLÉCONFÉRENCE AVANT L'OUVERTURE DES MARCHÉS.

Veuillez téléphoner 15 minutes avant l'heure prévue pour la conférence.

Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 4651988 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du jeudi 4 mai 2017, à compter de 16 h 30, jusqu'à 23 h 59, le jeudi 11 mai 2017.

LES MÉDIAS QUI SOUHAITERAIENT CITER UN ANALYSTE SONT PRIÉS DE CONTACTER CELUI-CI PERSONNELLEMENT POUR OBTENIR SON APPROBATION.

Le rapport annuel 2016 de Stella-Jones est maintenant disponible sur le site web de la Société au : http://www.stella-jones.com/pdf/annual/STE_2016_Rapport_Annuel.pdf

