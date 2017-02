Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique mènent à terme une étude sur la protection du caribou des montagnes du Sud







OTTAWA, le 24 févr. 2017 /CNW/ - La conservation des espèces sauvages est indissociable de la préservation du milieu naturel du Canada. Elle procure également des bienfaits dans les domaines de la santé et de l'économie. Le gouvernement du Canada est résolu à collaborer avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les intervenants afin de gérer et de soutenir le rétablissement des espèces en péril.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique, l'honorable Mary Polak, ont rendu publique la version définitive du rapport produit à l'issue d'une étude réalisée conjointement par le Canada et la Colombie-Britannique sur la protection du caribou des montagnes du Sud et de son habitat.

La version intégrale du rapport est affichée dans le Registre public des espèces en péril. Le public dispose de 30 jours pour formuler des commentaires sur le rapport.

L'étude permettra d'orienter les décisions prises aux échelons provincial et fédéral entourant le maintien des mesures de protection et de rétablissement du caribou des montagnes du Sud et de son habitat essentiel.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril du Canada, notamment du caribou des montagnes du Sud, grâce à la prise de mesures de conservation fondées sur des données scientifiques fiables et des plans de rétablissement rigoureux. L'étude réalisée conjointement est une étape importante en vue de poursuivre la protection et le rétablissement de cette espèce emblématique. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Cette étude importante est un complément aux actions considérables déjà en cours en Colombie-Britannique, notamment les mesures prises en vue d'augmenter les populations de caribous, de protéger et de restaurer leur habitat, et de veiller à la gestion des prédateurs et des activités récréatives. Elle apportera également un nouvel éclairage sur notre programme exhaustif de rétablissement du caribou, dont la valeur s'élève à 27 millions de dollars, qui a récemment fait l'objet d'une annonce. »

- L'honorable Mary Polak, ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique

Produit connexe

Étude Canada-Colombie-Britannique sur la protection du caribou des montagnes du Sud (groupe du Centre)

Lien connexe

Profil du caribou des montagnes du Sud dans le Registre public des espèces en péril

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 16:26 et diffusé par :