Condamnations en vertu de la Loi sur les pêches, Côte-Nord







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 24 fév. 2017) - Pêches et Océans Canada, région du Québec, a rendu publique une liste de pêcheurs ayant écopé d'amendes au cours des derniers mois pour diverses infractions à la Loi sur les pêches.

La somme totale des amendes imposées aux contrevenants est de 7 000 $. Les contrevenants sont :

Contrevenant Infraction Espèce Amende Date de condamnation Olivier Bouchard (Laterrière) Pêche au crabe sans permis Crabe 200 $ 2017-01-13 Sébastien Bouchard(Jonquière) Pêche au crabe sans permis. Crabe 200 $ 2017-01-13 Patrick Gagnon(Baie-Comeau) Pêche au buccin sans permis. Buccin 300 $ 2016-11-28 Robin Jean(Portneuf-sur-Mer) Cueillette de myes sans permis. Mye 500 $ 2016-11-28 Jean-Marc Ouelette(Longue-Rive) Pêche au buccin sans permis. Buccin 300 $ 2016-11-28 Isabelle Morneau(Baie-Comeau) Pêche au buccin sans permis. Buccin 300 $ 2016-11-28 Bertrand Desbois(Sainte-Thérèse-de-Gaspé) Permission donnée à une autre personne d'utiliser son permis pour la pêche à la crevette. Crevette 2 000 $ 2016-11-15 Gino Gauthier(Chute-aux-Outardes) Dépassement de la limite journalière autorisée de cueillette de myes. Mye 300 $ 2016-11-15 Aurèle Cauchon(Alma) Pêche récréative au poisson de fond en période de fermeture. Poisson de fond 300 $ 2016-10-26 Denise Gervais-Cauchon(Alma) Pêche récréative au poisson de fond en période de fermeture. Poisson de fond 300 $ 2016-10-26 Patrice Pelletier(Chute-aux-Outardes) Avoir fourni des documents pour la pêche à la mye contenant des renseignements faux ou trompeurs. Mye 1 500 $ 2016-10-20 Mario Simard(Saint-Fulgence) Pêche récréative au poisson de fond en période de fermeture. Poisson de fond 400 $ 2016-10-26 Jean-Denis Tremblay(Saint-Fulgence) Pêche récréative au poisson de fond en période de fermeture. Poisson de fond 400 $ 2016-10-26

Pêches et Océans Canada encourage le public à signaler tout acte de braconnage par le biais de son formulaire en ligne ou en composant le 1-800-463-9057. Tous les signalements sont confidentiels.Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la productivité à long terme des ressources halieutiques canadiennes et l'habitat qui les soutient, pour les générations à venir. Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Il veille au respect de la Loi et de la réglementation connexe, en ayant recours à la fois à des patrouilles terrestres, aériennes et marines, et en assurant sa promotion par des activités de sensibilisation et d'éducation.

