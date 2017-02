Le gouvernement du Canada réitère son appui au Groupe Pentathlon







Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification et de croissance économique pour le pays. Quant aux grands rendez-vous sportifs, ils nous permettent de voir à l'oeuvre, en sol canadien, des athlètes de haut niveau. Dans cet esprit, le gouvernement du Canada appuie financièrement les grandes manifestations qui font la promotion d'un mode de vie actif et entraînent d'importantes retombées.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable DEC, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada a octroyé une somme de 110 000 dollars au Groupe Pentathlon pour la mise en marché nationale et internationale de la Coupe du monde ITU de Triathlon d'hiver, de 2017 et de 2018. Ces compétitions s'inscrivent dans le cadre de la programmation du Pentathlon des neiges, la plus grande présentation multisports d'hiver au monde.

Le soutien de DEC est consenti sous forme de contribution non remboursable, en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ).Il permettra de produire et de diffuser un bilan de course sur triathlon.org. Il assurera également la production, pour différentes plateformes, de vidéos promotionnelles qui contribueront au rayonnement de la grande région de Québec à l'échelle internationale. Cette compétition sportive générera des retombées économiques et touristiques considérables.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Le tourisme est l'un des secteurs qui connaît le développement le plus rapide dans le monde entier. En appuyant des activités, comme celles qu'organise le Groupe Pentathlon, nous démontrons notre engagement à favoriser l'essor de cette industrie et l'attractivité des villes qui les accueillent. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Festive et hospitalière, Québec poursuit la tradition et accueille cette année encore le Pentathlon des neiges et ses nombreuses épreuves, dont celles de la Coupe du monde ITU de Triathlon d'hiver. Leur tenue incarne le savoir-faire des organisateurs d'ici et la capacité de ceux-ci à soutenir le développement de projets novateurs. Merci au Groupe Pentathlon et à ses bénévoles de rendre possible la présentation d'activités qui attirent athlètes, journalistes et spectateurs, d'ici et d'ailleurs. À toutes et à tous, je vous souhaite du plaisir et des compétitions à la hauteur de vos attentes! »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

