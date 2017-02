/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, et Cindy Blackstock, de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, souligneront le dixième anniversaire de la plainte déposée auprès du Tribunal canadien des droits de la personne en matière de discrimination à l'endroit des enfants des Premières Nations/







OTTAWA, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, et Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, tiendront une conférence de presse afin de souligner le 10e anniversaire du dépôt de la plainte historique en matière de bien-être des enfants auprès de la Commission canadienne des droits de la personne et de présenter les activités menées depuis la décision prise le 26 janvier 2016 par le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP).

DATE : Jeudi 23 février 2017



HEURE : 9 h 30 HE



LIEU : Amphithéâtre national de la presse

150, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

Le 23 février 2007, l'APN et la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations ont pris une mesure extraordinaire en déposant conjointement une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, déclarant que la disposition sur les services à l'enfance et aux familles des Premières Nations du gouvernement du Canada était déficiente et inéquitable, et par conséquent discriminatoire, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Dans le cadre d'un arrêt marquant, le TCDP a statué en janvier 2016 que le gouvernement fédéral exerce effectivement une discrimination à l'endroit des enfants et des familles des Premières Nations vivant sur les réserves. La décision stipulait en outre que le Canada a omis de mettre pleinement en oeuvre le principe de Jordan, qui consiste à assurer un accès équitable aux services gouvernementaux offerts aux autres enfants du Canada.

Pour plus de renseignements sur cette affaire, veuillez consulter le site : https://fncaringsociety.com/fr/être-témoin

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations au Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates

La Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada est un organisme national sans but lucratif qui effectue des recherches, développe des politiques et offre du perfectionnement professionnel destinés aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux organisations des Premières Nations.

