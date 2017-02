LONGi-LERRI Solar désigné « Tier One » par Bloomberg







Se fondant sur la réussite de LERRI Solar pour des projets qui ont bénéficié d'un financement sans recours, Bloomberg New Energy Finance a désigné LERRI Solar fournisseur « Tier One »

SHANGHAI, 22 février 2017 /PRNewswire/ -- LERRI Solar, un des plus grands fabricants mondiaux de modules solaires monocristallins qui a son siège à Xi'an, en Chine, a été désigné fournisseur « Tier One » par Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Le classement BNEF repose sur la démonstration qu'ont été réalisés d'importants accords de financement de projets sans recours, ce qui signifie que, pour devenir une entreprise « Tier One », selon BNEF, elle doit avoir été acceptée commercialement par de nombreuses institutions d'investissement. En outre, selon BNEF, « ...l'une des caractéristiques d'un fabricant "tier 1" est la transparence et l'existence de données ». BNEF communique sa liste de producteurs « Tier One », qui est actualisée chaque trimestre, aux entreprises abonnées au Solar Insight Service de BNEF.

Pour M. Richard For, responsables des opérations à l'international chez LONGi-LERRI Solar : « Nous sommes ravis de commencer 2017 en étant désigné fabricant de modules "Tier One" par la prestigieuse organisation qu'est Bloomberg. C'est là un nouveau jalon pour LONGi-LERRI Group, qui montre bien l'adhésion du marché à nos modules monocristallins haute qualité et haute efficience ».

En termes de capacité de production, LERRI Solar se classe dans le premier quart de tous les fabricants figurant sur la liste « Tier One » de BNEF.

A propos de LERRI Solar

LERRI Solar est l'un des principaux fabricants mondiaux de cellules et modules solaires monocristallins haute efficacité. L'entreprise a vu le jour en 2007 et a été rachetée par Longi Group en 2014. LONGi Group est le principal fournisseur au monde de plaquettes de silicium monocristallin, avec des avoirs dépassant 1,7 milliard de dollars et une capacité de 7,5 GW (à la fin 2016).

LONGi-LERRI Solar a été sélectionné comme « Top Runner », une qualification décernée par le Gouvernement chinois à quelques fabricants de PV qui remplissent des critères rigoureux en termes d'efficience et de puissance de module. LONGi-LERRI Solar a remporté cette qualification après avoir produit des modules à partir de cellules solaires en silicium monocristallin. En 2016, LONGi-LERRI Solar a livré pour environ 2,5 GW en modules, soit plus du double que l'année précédente. LONGi-LERRI Solar est une filiale à part entière de LONGi Group, le principal fournisseur au monde de plaquettes de silicium monocristallin destinées au secteur solaire. Outre ses opérations en Chine, LONGi mettra bientôt en service ses nouvelles installations en Malaisie et en Inde, avec une production verticalement intégrée de plaquettes, de cellules et de modules photovoltaïques.

Contact

Presse/investisseurs/analystes :

Richard For

Vice-président

LONGi-LERRI Solar

fusj@longi-silicon.com

Site Internet : www.LERRI.com

