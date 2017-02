Le Bureau des enquêtes indépendantes prend en charge une enquête à Montréal







MONTRÉAL, le 18 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Bureau des enquêtes indépendantes enquête sur les circonstances entourant un événement survenu ce matin à Montréal alors qu'une dame de 60 ans a perdu la vie en présence de policiers.

Les renseignements préliminaires communiqués au BEI suggèrent ce qui suit :





Un appel concernant une personne suicidaire aurait été logé au poste de police ce matin;

Des policiers se seraient présentés sur les lieux et auraient localisé une dame sur un balcon situé au 4 e étage;

étage; Ils auraient alors discuté avec elle pendant quelques minutes;

La dame se serait alors jetée du balcon.

L'enquête du BEI permettra notamment de déterminer si ces informations sont exactes.

10 enquêteurs du BEI ont été chargés d'enquêter sur cet événement et l'heure d'arrivée prévue (HAP) à la publication de ce communiqué est 11h30.

Conformément au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI a fait appel à la Sûreté du Québec pour agir comme corps de police de soutien dans cette enquête. Le SQ fournira 1 technicien en identité judicaire qui travaillera sous la supervision des enquêteurs du BEI.

Le BEI demande à quiconque aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site web au www.bei.gouv.qc.ca

Aucune autre information n'est disponible actuellement.

En raison de la grève des membres du Syndicat des professionnelles et des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), le BEI se voit temporairement dans l'obligation de modifier son processus de communication lors du déclenchement d'une enquête indépendante. Ainsi, le communiqué relatif à l'enquête est diffusé sur le fil de presse CNW et relayé via Twitter.

Le site Web sera mis à jour pendant les heures normales de travail, soit entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi.

Le Bureau des enquêtes indépendantes a pour mission de faire enquête, à la demande du ministre de la Sécurité publique, dans tous les cas où une personne autre qu'un policier en service, décède ou subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou durant sa détention par un corps de police.

