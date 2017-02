Citant une décision de la Cour de Milan, le président d'une ONG d'Azerbaïdjan rejette des allégations de corruption







BAKU, Azerbaïdjan, February 17, 2017 /PRNewswire/ --

L'Azerbaïdjan a rejeté des allégations de corruption à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), faisant état d'une décision de justice en Italie, qui a décidé de ne pas engager de poursuites contre l'homme politique italien Luca Volonté et d'autres personnes mises en examen par le procureur de Milan pour avoir supposément accepté des pots-de-vin de l'Azerbaïdjan.

Dans une déclaration vivement formulée, le député et membre de l'APCE, Elkhan Suleymanov, président de l'Association pour le développement de la société civile en Azerbaïdjan (ACSDA), a dénoncé des « forces mobilisées contre l'Azerbaïdjan » qui se sont exercées « d'une façon impitoyable et immorale, nous calomniant et nous salissant pour porter préjudice à l'image internationale de l'Azerbaïdjan. »

Il a évoqué la décision prise le 27 janvier 2017 par le Conseil des juges sur les enquêtes préliminaires du parquet de Milan, dans lesquelles le tribunal de Milan « a décidé de ne pas engager de poursuites contre Luca Volonté quant à l'accusation de corruption pendant l'exercice de ses fonctions ».

M. Suleymanov s'est déclaré surpris qu'en dépit de la décision de justice, certains politiciens et professionnels des médias occidentaux continuent à « relayer ces coups bas », alors qu'ils devraient être obligés « de respecter la décision de justice. »

Il a ajouté que « malheureusement, ceux qui attaquent, diffament et salissent l'Azerbaïdjan sans fondement sont souvent considérés comme des héros combattifs. Il est désormais clair pour tous, une fois de plus, que cette campagne visant à calomnier et salir mon pays faisait partie d'une grande conspiration internationale organisée par les forces étrangères des entreprises pour créer des troubles qui déstabilisent l'Azerbaïdjan ».

« J'ai toujours ignoré les calomnies et les racontars, car cela va de pair avec ma vie d'homme à vocation publique. Je continuerai toutefois à mobiliser tous mes efforts pour protéger mon pays des attaques biaisées et sans fondement, ainsi que des tentatives de déstabilisation exercées par les forces mobilisées contre l'Azerbaïdjan », a déclaré M. Suleymanov.

